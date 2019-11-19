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Bu haber 19 Kasım 2019 22:00:35 Tarihinde eklenmiştir.

Oğlu Tarafından 11 Yerinden Bıçaklandı! Çalıştığı Hastanede Yaşam Mücadelesi Veriyor

Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, tartıştığı annesini 11 kez bıçaklayarak kayıplara karıştı. Çalıştığı hastaneye kaldırılan talihsiz kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

Oğlu Tarafından 11 Yerinden Bıçaklandı! Çalıştığı Hastanede Yaşam Mücadelesi Veriyor

Olay, gece saatlerinde İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl eşinden boşanan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Esma S (43), ile madde bağımlısı olduğu iddia edilen oğlunun evine gelmesi üzerine aralarında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed D (21), annesi Esma S'yi 11 kez bıçakladı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, tartışma seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince talihsiz kadın ağır yaralı şekilde bulunurken, durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Esma S., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan talihsiz kadının çalıştığı hastanede yaşam mücadelesi devam ediyor.





 

Evden çıkarken cep telefonu çaldı iddiası

Olayı duyduktan sonra hastaneye gelen Esma S'nin yakınlarından N.İ., Muhammed D'nin geçtiğimiz haftalarda mobilya alacağım diyerekten annesinden 10 Bin TL aldığını ve gencin madde bağımlısı olduğunu belirtti. Ayrıca Muhammed D'nin annesini 11 kez bıçakladıktan sonra, evden çıkarken cep telefonu da çaldığını iddia etti.

Öte yandan, polis ekipleri evde incelemelerde bulunurken, kayıplara karışan Muhammed D'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
Oğlu Tarafından 11 Yerinden Bıçaklandı! Çalıştığı Hastanede Yaşam Mücadelesi Veriyor
Oğlu Tarafından 11 Yerinden Bıçaklandı! Çalıştığı Hastanede Yaşam Mücadelesi Veriyor
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, tartıştığı annesini 11 kez bıçaklayarak kayıplara karıştı. Çalıştığı hastaneye kaldırılan talihsiz kadının hayati tehlikesi devam ediyor.
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