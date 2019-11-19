​Şanlıurfa DKKYB, Milletvekilleri ile Yetiştirici Sorunlarına Değindi

Göçer hayvancılık yapan yetiştiricilerin yaşamış olduğu sıkıntılar Şanlıurfa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nde görüşüldü.Şanlıurfa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan EYYÜPOĞLU yapılan toplantı sonunda şunları ifade etti;Göçer hayvancılık yapan yetiştiricilerimizin TİGEM ile yaşamış oldukları sıkıntılar için birliğimizde yapılan toplantıya katılım gösteren ve gerekli bürokratlar ile görüşüp çözüm için ugrasan ve konunun takipçisi olup en kısa sürede çözeceklerinin sözünü veren Ak Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Halil ÖZCAN ve Ak Parti E. Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Seyit EYYÜPOĞLU'na ilgilerinden dolayı Yönetim Kurulum ve Üyelerimiz Adına çok teşekkür ederim.”Editör: Ahmet Şen