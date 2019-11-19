Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 19 Kasım 2019 11:24:09 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa DKKYB, Milletvekilleri ile Yetiştirici Sorunlarına Değindi

Şanlıurfa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, yetiştiricilerin sorunlarına çözüm üretmek için Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Halil ÖZCAN ve Ak Parti Eski Şanlıurfa Milletvekili Sayın Seyit EYYÜPOĞLUile bir araya geldi.

​Şanlıurfa DKKYB, Milletvekilleri ile Yetiştirici Sorunlarına Değindi

Göçer hayvancılık yapan yetiştiricilerin yaşamış olduğu sıkıntılar Şanlıurfa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nde görüşüldü.

Şanlıurfa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan EYYÜPOĞLU yapılan toplantı sonunda şunları ifade etti;

Göçer hayvancılık yapan yetiştiricilerimizin TİGEM ile yaşamış oldukları sıkıntılar için birliğimizde yapılan toplantıya katılım gösteren ve gerekli bürokratlar ile görüşüp çözüm için ugrasan ve konunun takipçisi olup en kısa sürede çözeceklerinin sözünü veren Ak Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Halil ÖZCAN ve Ak Parti E. Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Seyit EYYÜPOĞLU'na ilgilerinden dolayı Yönetim Kurulum ve Üyelerimiz Adına çok teşekkür ederim.”





Editör: Ahmet Şen  
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Şanlıurfa DKKYB, Milletvekilleri ile Yetiştirici Sorunlarına Değindi
​Şanlıurfa DKKYB, Milletvekilleri ile Yetiştirici Sorunlarına Değindi
Şanlıurfa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, yetiştiricilerin sorunlarına çözüm üretmek için Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Halil ÖZCAN ve Ak Parti Eski Şanlıurfa Milletvekili Sayın Seyit EYYÜPOĞLUile bir araya geldi.
Harran Üniversitesine Yeni Dekan
Harran Üniversitesine Yeni Dekan
Harran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına atanan yeni isim belli oldu.
​Şanlıurfa’da Binlerce Kişi Tirit Kuyruğunda
​Şanlıurfa’da Binlerce Kişi Tirit Kuyruğunda
Şanlıurfa'da, Haliliye Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan ve bu yıl 5’incisi düzenlenen tirit ziyafetinde, binlerce kişiye yöresel tirit ikramında bulunuldu.
​Rektör Çelik, Üniversite Hastanesinde İncelemelerde Bulundu
​Rektör Çelik, Üniversite Hastanesinde İncelemelerde Bulundu
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde incelemelerde bulundu.
​Urfa Çalışma Grubu, Büyükşehir’e Urfa’nın Trafik ve Ulaşım Sorunlarını İletti
​Urfa Çalışma Grubu, Büyükşehir’e Urfa’nın Trafik ve Ulaşım Sorunlarını İletti
Urfa Çalışma Grubu, Şanlurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının misafiri oldu.
​Harran Kaymakamı, Araba Tutkusu Olan Dawn Sendromlu Genci Arabasına Aldı
​Harran Kaymakamı, Araba Tutkusu Olan Dawn Sendromlu Genci Arabasına Aldı
Harran İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, down sendromlu Harranlı gençle yolda karşılaşaran aracına aldı.
​Şanlıurfa’nın Hayırsever Vatandaşı Yıldırım, Hayatını Kaybetti
​Şanlıurfa’nın Hayırsever Vatandaşı Yıldırım, Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde yeni yapılacak olan hastane için tarlasını hibe eden hayırsever vatandaş Enver Yıldırım hayatını kaybetti.
​Urfa Cumhuriyet Başsavcısı da Şehrimizi Yeşillendirdi
​Urfa Cumhuriyet Başsavcısı da Şehrimizi Yeşillendirdi
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı , 11 Kasım’da gerçekleştirilen fidan dikimine katıldı. Hakim ve savcılarla fidan dikimi için bir araya gelen Başsavcı Tolgahan Öztoprak, fidan dikimi öncesi Şanlıurfa Adliye önünde fidan dağıtımı da gerçekleştirdi.
​Siverek Ticaret Ve Sanayi Odasından Bir Ağaç Bir Nefes Kampanyası
​Siverek Ticaret Ve Sanayi Odasından Bir Ağaç Bir Nefes Kampanyası
Siverek Ticaret Ve Sanayi Odası, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı 'Geleceğe Nefes' adlı fidan dikimi kampanyasına katıldı.
​Taksiciler Derneği Başkanı Karadaş,Fidan Dikme Kampanyasına Katıldı
​Taksiciler Derneği Başkanı Karadaş,Fidan Dikme Kampanyasına Katıldı
Şanlıurfa Taksiciler Derneği Başkanı ve Dernek üyeleri, dün gerçekleşen fidan dikme kampanyasına katıldı.
​Haliliye Kaymakamlığından Ağaçlandırma Kampanyasına Tam Destek
​Haliliye Kaymakamlığından Ağaçlandırma Kampanyasına Tam Destek
Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes" temalı ağaç dikme seferberliği devam ediyor.
​Kaymakam Duman, TUBİTAK İçin Hazırlanan Projeleri İnceledi
​Kaymakam Duman, TUBİTAK İçin Hazırlanan Projeleri İnceledi
Hilvan Kaymakamı Furkan Duman TUBİTAK 4006 Fuarı açılışını yaptı.
Amerika, 2 Urfalı'nın Mal Varlığına El Koydu
Amerika, 2 Urfalı'nın Mal Varlığına El Koydu
​Eski Eşini Yaraladı, Fırında Çalışan Kişiyi Öldürdükten Sonra Selam Söyleyin Deyip Kaçtı
​Eski Eşini Yaraladı, Fırında Çalışan Kişiyi Öldürdükten Sonra Selam Söyleyin Deyip Kaçtı
​Annesinin Kimliği İle İlaç Yazmayan Doktoru Dövdü
​Annesinin Kimliği İle İlaç Yazmayan Doktoru Dövdü
​MEB: 10 Kasındaki Uygunsuz Görüntüler Nedeniyle Okul Müdürleri Görevden Uzaklaştırıldı
​MEB: 10 Kasındaki Uygunsuz Görüntüler Nedeniyle Okul Müdürleri Görevden Uzaklaştırıldı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:37
Güneş
07:00
Öğle
12:15
İkindi
14:57
Akşam
17:20
Yatsı
18:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿