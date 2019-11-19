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Bu haber 19 Kasım 2019 15:00:05 Tarihinde eklenmiştir.

​Önce Sevgilisini Sonra Kendini Öldürdü

Cezaevinden izinli çıkan şahıs önce sevgilisini sonra kendisini vurdu.

​Önce Sevgilisini Sonra Kendini Öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde İzmir’in Buca ilçesindeKaranfil Mahallesi 1108 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden izinli çıkan Şehmuz Selçuk (24), sevgili olduğu bir çocuk annesi Melisa Kalem'in evine gitti. 


 

Sevgilisini Öldürüp İntihar Etti

İkilinin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Şehmuz Selçuk, tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından yanında getirdiği pompalı tüfekle Melisa Kalem'e ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden genç kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Şehmuz Selçuk daha sonra yine aynı tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede her iki kişinin de olay yerinde öldüğünü belirledi.


 

Yakınları sinir krizi geçirdi

Öte yandan, Melisa Kalem'in vurulduğunu duyarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.



 

Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği apartmanda geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ve savcının incelemesinin ardından cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 



Editör: Ahmet Şen 
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