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Bu haber 19 Kasım 2019 16:00:01 Tarihinde eklenmiştir.

​Çiftçinin ağ Evindeki Şüpheli Ölümü

Bir çiftçi, bağ evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Evden gelen koku nedeniyle AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede ise herhangi bir madde izine rastlanılmadı.

​Çiftçinin ağ Evindeki Şüpheli Ölümü

Edinilen bilgiye göre, olay saat 20.30 sıralarında Antalya’nın Kepez ilçesi Altıayak Mahallesi Ayanoğlu Caddesi üzerindeki bir bağ evinde meydana geldi. 


 

Telefona Cevap Vermeyince Ailesi Şüphelendi

Çiftçilik yapan 2 çocuk babası Ali Abay (45), gündüz bağ evine gitti. Akşam olmasına rağmen Abay eve gelmeyince yakınları cep telefonuyla ulaşmaya çalıştı. Abay'ın telefona cevap vermemesi üzerine bağ evine giden yakınları, bahçe girişindeki demir kapının açık olduğunu fark etti. Eve giren yakınları, Ali Abay'ın yerde yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Abay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis evden yoğun koku gelmesi üzerine AFAD ekiplerinden destek isteyerek, kalabalığı evden uzaklaştırdı. AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri evde inceme yaptı. Herhangi bir madde izine rastlanılmaması üzerine AFAD ekipleri evden ayrıldı. Polis ve savcının incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ali Abay'ın sabah saatlerinde sosyal medya hesabından "Dünyaya başkalarının mutluluğunu izlemeye gelmiş gibiyim" mesajını paylaştığı görüldü.






Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Çiftçinin ağ Evindeki Şüpheli Ölümü
​Çiftçinin ağ Evindeki Şüpheli Ölümü
Bir çiftçi, bağ evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Evden gelen koku nedeniyle AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede ise herhangi bir madde izine rastlanılmadı.
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