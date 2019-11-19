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Bu haber 19 Kasım 2019 11:00:59 Tarihinde eklenmiştir.

​Eski Eşini Yaraladı, Fırında Çalışan Kişiyi Öldürdükten Sonra Selam Söyleyin Deyip Kaçtı

Boşandığı eski eşini evinde silahla yaralayan ve erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği şahsı çalıştığı fırında öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.

​Eski Eşini Yaraladı, Fırında Çalışan Kişiyi Öldürdükten Sonra Selam Söyleyin Deyip Kaçtı

Süleyman D. (47), dün eski eşi Meryem Ç'yi (43) Kütajya’nın Ali Paşa Mahallesi'ndeki evinin önünde pompalı tüfekle yaralamış, onun erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği Fatih Görü'yü (49) de Paşam Sultan Mahallesi Ulu Camii Caddesi üzerindeki fırında aynı silahla vurarak öldürmüştü. 



 

Çalışanlara “ Selam Söyleyin Deyip” Olay Yerinden Ayrıldı

Süleyman D., Fatih Görü'ye iki el ateş ettikten sonra fırında çalışanlara, "Selam söyleyin" deyip olay yerinden kaçmıştı. Yakalanarak gözaltına alınan Süleyman D., Emniyet Müdürülüğündeki işlemleri tamamlanarak çelik yelekle adliyeye getirildi. Zanlı, "jasten öldürme ve kasten yaralama" suçlarından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulan zanlının emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu, cinayeti planlamadığını ve Fatih Görü ile ilişkisini ispatlamak için bir süre eski eşini arkadaşına takip ettirdiğini belirttiği öğrenildi.





Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​Eski Eşini Yaraladı, Fırında Çalışan Kişiyi Öldürdükten Sonra Selam Söyleyin Deyip Kaçtı
​Eski Eşini Yaraladı, Fırında Çalışan Kişiyi Öldürdükten Sonra Selam Söyleyin Deyip Kaçtı
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