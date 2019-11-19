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Bu haber 19 Kasım 2019 08:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Harran Üniversitesine Yeni Dekan

Harran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına atanan yeni isim belli oldu.

Harran Üniversitesine Yeni Dekan

Geçtiğimiz haftalarda Harran Üniversitesi’nde 3 tane istifanın birden yaşanmasından sonra yeni atamalar yapılmaya başlandı.  

İstifalardan sonra yapılan yeni atamalara göre, Doç. Dr. Mahmut Nedim Bayuk Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına getirildi.



 

Prof. Dr. Mahmut Nedim Bayuk kimdir‬

‪Mahmut Nedim Bayuk 1970’de Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Saluca köyünde doğdu. 


İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa tamamladı. Lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi, Yüksek lisans ve doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesinde tamamladı. 

BAYUK, 2006 yılında Yardımcı doçent, 

2013 yılında Doçent ve 

2019 yılında Profesör oldu.
 




Editör: Ahmet Şen 

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