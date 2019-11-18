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Bu haber 18 Kasım 2019 20:00:01 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfalı Vatandaş Ne Kadar Sert Olduğunu Göstermek için Ekmekle Çivi Çaktı

Şanlıurfa’da ekmeklerin taş gibi sert olduğundan şikayetçi olan bir vatandaş, fırından aldığı ekmek ile çivi çaktı.

​Urfalı Vatandaş Ne Kadar Sert Olduğunu Göstermek için Ekmekle Çivi Çaktı

Şanlıurfa’da bir vatandaş fırından aldığı ekmeklerin sert olduğundan yakınarak “150 gramlık bu ekmekle çivi çakılır” dedi ve çaktı. Fırından 5 dakika önce aldığı ekmeğin ne kadar sert olduğu göstermeye çalışan vatandaş eline aldığı çiviyi çekiç niyetine ekmekle çaktı.




 

Bizim de kaliteli Ekmek Yeme Hakkımız Var

O ana ait görüntüler sosyal medya hesabından yayınlayana vatandaş; “Ekmeği 1 liraya değil de 2 liraya satın ama kaliteli olsun. Bizim de kaliteli ekmek yeme hakkımız var” diyerek yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi.




İşte o Görüntüler;





Editör: Ahmet Şen


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