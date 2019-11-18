​Urfalı Vatandaş Ne Kadar Sert Olduğunu Göstermek için Ekmekle Çivi Çaktı

Bizim de kaliteli Ekmek Yeme Hakkımız Var

Şanlıurfa’da bir vatandaş fırından aldığı ekmeklerin sert olduğundan yakınarak “150 gramlık bu ekmekle çivi çakılır” dedi ve çaktı. Fırından 5 dakika önce aldığı ekmeğin ne kadar sert olduğu göstermeye çalışan vatandaş eline aldığı çiviyi çekiç niyetine ekmekle çaktı.O ana ait görüntüler sosyal medya hesabından yayınlayana vatandaş; “Ekmeği 1 liraya değil de 2 liraya satın ama kaliteli olsun. Bizim de kaliteli ekmek yeme hakkımız var” diyerek yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi.İşte o Görüntüler;Editör: Ahmet Şen