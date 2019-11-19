​Evin Ahırından Top Mermisi Çıktı

Çanakkale Savaşına Ait Olduğu Belirlendi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Ahmetçe köyünde yaşayan 66 yaşındaki M.S. isimli yaşlı kadın evinin bahçesinde bulunan ahırında top mermisi buldu.Mermiyi bulan M.S durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine geldi ve topun çevresinde geniş güvenlik tedbiri alındı. Uzman ekip tarafından incelenen top mermisinin Çanakkale Savaş'ına ait olduğu düşünülürken, uzunluğu yaklaşık 40 santimetre olan merminin imha edileceği öğrenildi.Editör: Ahmet Şen