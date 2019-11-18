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Bu haber 18 Kasım 2019 23:00:18 Tarihinde eklenmiştir.

​4 Aylık Karısını Boğarak Öldürdü

Henüz 4 aylık eşini önce darp eden ardından da boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

​4 Aylık Karısını Boğarak Öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'nin  Düziçi Küçük Sanayi Sitesinde çalışan Osman Sarı (25) 4 ay önce Serpil Sarı (25) ile evlendi. 



 

Amcasına Giderek Eşini Öldürdüğünü Söyledi

Olay günü iddiaya göre, Sarı çifti arasında evde oturdukları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Osman Sarı amcasına giderek eşini önce dövdüğünü ardından da öldürdüğünü söyledi. 




 

Ekipler Kadını Hareketsiz Yatarken Buldu

Kavganın yaşandığı eve gelen Osman Sarı'nın yakınları Serpil Sarı'yı hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan Serpil Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.



 

Kadın Katili Koca Tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan Osman Sarı, Düziçi Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​4 Aylık Karısını Boğarak Öldürdü
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Henüz 4 aylık eşini önce darp eden ardından da boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
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