​Şanlıurfa’da Kardeş Kavgası! 6 Yaralı

Şanlıurfa’da kardeşler arasında kavga: 6 yaralı

Olay öğle saatlerinde ilçenin Hayriye Mahallesinde meydana geldi.Alınan bilgilere göre, daha önce kız alıp vermeden husumetli bulunan Celal ve Davut Çeptin kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışma diğer aile bireylerin katılması üzerine, kısa sürede taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki aileden Davut, Ubeydullah, Mehmet, Vedat, Celal ve Ramazan Ç. Vücutlarının değişik yerlerinden aldıkları taş, sopa darbeleriyle Yaralandı.Kavgayı gören mahalle sakinleri olay yerine polis ve 112 acil ekiplerini çağırdı. Polis kavgaya karışan aileleri ayırırken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.Yaralılar ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Ahmet Şen