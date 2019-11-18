​Beytülmal Bekçisi Tarım Arazilerini Betona Gömecek

Urfa Kent Konseyi Başkan Adaylığını açıklayan Muhammed Yusuf Akbaş Eyyübiye’nin betonlaşmasına tepki gösterdi. Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Şehirler ovalara doğru kurulabilir mi? diyerek çeşitli sorular sordu. Akbaş’ın bu sorularına cevap verebilecek birilerinin çıkıp çıkmayacağı merak konusu haline geldi.İşte o Tepki;“Tarihe not düşmeli...Eyyübiye Kampüsü, Eyyübiye’ye tahsis edilmiş !Yıllardır Harran ovası betonlaşmasın diyenler bu konuda fikir beyan etmeyecekler mi ?Harran ovasının Başlangıcı olan 1. sınıf tarım arazisinde Ziraat Fakültesi, üniversite Rektörü ve belediye başkanı vizyonuna bırakılabilir mi?Şehrin yönünü ovaya çevirmek o şehre ihanet değil mi?Şehirler ovalara doğru kurulabilir mi?(Tarihte hiç bir şehir ova ya doğru gitmemiştir aksine yüksek tepelere doğru imar edilmiştir. Mardin örneği )Eyyübiye şehri, batı’ya açılması gerekmez mi?Tarım için verimsiz olan dağlık araziye Eyyübiye şehrini inşa edilmesi gerekmez mi ?(Eyyübiye böyle bir yapıya sahiptir. )Belediye her ne kadar yeşili koruyacağız dese dahi belediye hizmet binalarının etrafı yakın zamanda betondan geçilmeyecek hale gelmeyecek mi?Kampüsün anlamı çeşitli faaliyetlerinin yapıldığı binalar ise binalar betondan yapılmayacak mı?Urfa’da toprak koruma kurulu bu alanın ve ileride çevresinin toprağını koruyabilecek mi?Belediyenin danışılmayan danışmanları bu konuda bir fikir beyan etmeyecek mi?Eyübiye Şehirini planlayanlar bu plan hakkında görüş beyan edecekler mi?Yeni yapılan ve Eyyübiye Belediye hizmet binası ne olacak, yeni bina hizmete girmeden böyle atıl mı kalacak?Eyyübiye de rövanş mücadelesi şehre ne kazandırabilir?Urfa’daki STK’ların bu konuda bir görüşü var mıdır?Goethe, Kiev`le ilgili şöyle diyor: `İçinde parklar olan şehirler gördüm ama parkın içinde şehri ilk kez görüyorumu duymuşuz. Yeşillikler içinde bir Hizmet Binası ve Kamu Kampüsü yapmak içinKiev’i görmek gerekmez Mi?İlk düğmeyi yanlış iliklersek sonrakileri düzeltebilir miyiz?Bir Şehre Dair Çocukluk Anıları Olmayanlar O Şehre Zulüm Etmezler mi?”