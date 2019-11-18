Ak Partili Başkan: Devlet Kaçak İşçi Çalıştırıyor! ​Şanlıurfa Çiftçisi Fahiş Ücret Ödüyor!

Başkan Deveci: Çiftçinin Hakkını Arayacağız

Ak Partili Başkan: Devlet Kaçak İşçi Çalıştırıyor

Bozovali çiftçiler ödedikleri fahiş ücretlerden dert yakındı. Sula ücretlerine 1 yıl içersinde gelen zamlarda sonra oldukça sıkıntı çektiklerini ifade eden çiftçiler ödemek zorunda kaldıkları yüksek miktarda sulama ücretlerinden sonra şikayetlerde bulundu.Çiftçilerin sıkıntılarından haberdar olduklarını belirten Ak Parti Bozova İlçe Başkanı Süleyman Deveci kamuoyu duyurusunda bulundu. Deveci yaptığı açıklamada; 1 Çiftçilerimizin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sorunlarına çözüm arayışında olduğumuzu; hukuk ve demokratik çerçevede haklarını arayacağımızı bilmelerini isteriz.” İfadelerine yer vererek şu açıklamalara yer verdi;KAMUOYUNA DUYURULUR!Bozova ilçemizde çiftçilerin son günlerde sulama birliği ile ilgili sıkıntıları artmıştır. Bu nedenle çiftçilerin şikayetlerini dikkate almaları konusunda yetkililerin dikkatlerini çekmek ve tepkilerini dillendirmek amacıyla açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.Atatürk Barajı Sulama Birliğini çiftçiye zülüm etmekten vazgeçmeye davet ediyoruz. Bir yıl önce Sulama Birliklerinin Devlet Su İşleri’ne (DSİ) devredilmesiyle birlikte, atanan Başkan;Çiftçilerimiz şunları söyler;“- Bir yıl içinde, dönüm başı 110Lira olan sulama ücretini önce 160 liraya, şimdi de 245 liraya çıkarmıştır.-Bunca çiftçinin kaderinin bir kişinin insiyatifine bırakılmış olması kabul edilemez.- Birkaç araç ve birkaç işçiyle idare edilen bir birliğin bunca gelirinin nasıl çarçur edildiğini anlamak mümkün değildir.- Harran bölgemizde dönüm başı 70 lira alan Birlikler de aynı araç- gereçleri kullanmakla birlikte aynı sayıda işçi çalıştırmaktadır.-Atatürk Barajı Sulama Birliğinin, Harran Sulama Birliklerinden 175 Lira daha fazla ücret alıyor olmasını; Elektrik enerjisine yapılan zamla açıklamak kabul edilebilirlikten uzaktır.-Çiftçiler bu kadar yüksek girdiler altında eziliyorken; Sulama Birliği Yönetiminin Bozova’daki binası yetmiyormuş gibi, Urfa merkezde de bir büro kiralayıp, Sulama Birliğini Urfa’dan yönetmeye kalkışmaları haberleri de işin tuzu-biberi olmuştur.Hal böyleyken, Ankara’da bir bina kiralamaları beklentisi de olası bir durumdur artık.-Birlik yönetim kadrosu oluşturulurken yapılan yanlış ve eksikliklerin kamuoyunun gözünden kaçmadığı da bilinmelidir. Ancak çiftçinin derdi bu değildir.- Kayıt dışı- kaçak çalıştırılan- 10 işçinin yevmiyelerinin nasıl bir kalemde gider olarak kaydedildiği çiftçilerimizce merak konusu olmuştur.Ak Parti Bozova İlçe Başkanı Süleyman Deveci, kaçak işçi çalıştırıldığını ifade ederek, bunun ayrı bir tartışma konusu olduğunu dile getirdiği açıklamada şu ifadelere yer verdi;-Bahsedilen bu işçilerin sigortasız olarak çalışıyor olması da ayrı bir tartışma konusudur.-İcraya verilen çiftçilerimizin, Birlik adına avukatlık yapan 2-3 avukata ayrı ayrı avukatlık ücreti ödemek zorunda bırakıldıkları söylentileri ayyuka çıkmış durumdadır. “-Sulama Birliklerinin hesaplarının incelemesi ve denetimi için Ankara merkezli bir mekanizmanın geliştirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.- İla nihaye; çiftçiler dönüm başı 245 lira sulama ücreti ödemek yerine; arazilerini Sulama Birliğine 245 liraya icara vermeye hazır olduklarını ifade etmek isteriz. Çiftçiler ‘madem çok kazanıyoruz, Alın siz kazanın’ şeklinde tepkilerini ifade etmektedirler.Çiftçilerimizin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sorunlarına çözüm arayışında olduğumuzu; hukuk ve demokratik çerçevede haklarını arayacağımızı bilmelerini isteriz.Editör: Ahmet Şen