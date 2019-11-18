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Bu haber 18 Kasım 2019 18:00:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Rektörün, abdest ünitesi ve özel banyosu için 441 bin TL Harcanacak

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin (YTÜ) Rektörü Bahri Şahin, odasına banyo ve abdest ünitesi yaptırmak istedi. Banyo ve Abdest ünitesi için tam tamına 441 bin TL harcanacağı belirtildi.

​Rektörün, abdest ünitesi ve özel banyosu için 441 bin TL Harcanacak

YTÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 19 Ağustos tarihinde “YTÜ Davutpaşa Kampüsü Kışla Binası Çeşitli Mahallerde Rektörlük Çalışma Ofisleri Yapılması” için ihale açtı.


 

Rektörün Abdest ve Banyosu 441 Bin TL

İhale dosyasında yer alan bilgilerde Rektör Bahri Şahin’in 187 yıllık Kışla Binası’ndaki makamında bulunan dinlenme odasına “Özel banyo ve abdest ünitesi” yapılacağı yer aldı. Tadilat, elektrik ve, tesisat işleri ile rektör dinlenme odasına özel banyo ve abdest ünitesi yapılması gibi işlere toplam 441 bin TL ödenecek.



Editör: Ahmet Şen  
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​Rektörün, abdest ünitesi ve özel banyosu için 441 bin TL Harcanacak
​Rektörün, abdest ünitesi ve özel banyosu için 441 bin TL Harcanacak
Yıldız Teknik Üniversitesi’nin (YTÜ) Rektörü Bahri Şahin, odasına banyo ve abdest ünitesi yaptırmak istedi. Banyo ve Abdest ünitesi için tam tamına 441 bin TL harcanacağı belirtildi.
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