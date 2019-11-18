​Rektörün, abdest ünitesi ve özel banyosu için 441 bin TL Harcanacak

Rektörün Abdest ve Banyosu 441 Bin TL

YTÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 19 Ağustos tarihinde “YTÜ Davutpaşa Kampüsü Kışla Binası Çeşitli Mahallerde Rektörlük Çalışma Ofisleri Yapılması” için ihale açtı.İhale dosyasında yer alan bilgilerde Rektör Bahri Şahin’in 187 yıllık Kışla Binası’ndaki makamında bulunan dinlenme odasına “Özel banyo ve abdest ünitesi” yapılacağı yer aldı. Tadilat, elektrik ve, tesisat işleri ile rektör dinlenme odasına özel banyo ve abdest ünitesi yapılması gibi işlere toplam 441 bin TL ödenecek.Editör: Ahmet Şen