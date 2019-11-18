Küçük Kıza Şatafatlı Mevlit Yaptılar Üstüne Bir de El Kadar Bebeğe Tek Taş Yüzük Taktılar

Eski Sağlık Bakanı Çalışanının Kızına Tek Taş Yüzük

Son dönemde organizasyon şirketlerinin artması ile çeşitli kutlamalar sosyal medya hesaplarında sık sık yayınlanmaya başladı.Sosyal medyada sıklıkla paylaşılan, bekarlığa veda, kına gecesi, düğün, mevlit gibi organizasyonlarda, lüksün ön plana çıkarılması dikkat çekerken İddialara göre eski Sağlık Bakanlığı Müşaviri Ahmet Emin Söylemez’in kızı olduğu iddia edilen bebek için yapılan Mevlit gündeme oturdu.Mevlit görüntülerinin yayınlandığı videoda lükse kaçmaları bazı kesimler tarafından israf olarak değerlendirilirken, görüntülerdeki annenin Instagram fenomeni Büşra Nur Çalar olduğu ve babasının da Eski Sağlık Bakanlığı Müşaviri Ahmet Emin Söylemez olduğu iddia edildi. Berra isimli bebeğe tek taş yüzük takılması da dikkatlerden kaçmazken, mevlidin on binlerce liraya mal olduğu söylendi.İşte o lüks mevlid görüntüleri;Editör: Ahmet Şen