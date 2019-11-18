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Bu haber 18 Kasım 2019 10:00:30 Tarihinde eklenmiştir.

​Süt sağma makinesiyle kaçak rakı ürettiler

Emniyet Ekipleri, süt sağma makinesiyle damıtılarak kaçak rakı yapılan iş yerine yaptığı operasyonda 418 litre kaçak rakı ele geçirdi.

​Süt sağma makinesiyle kaçak rakı ürettiler

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak rakı imal edildiği bilgisine ulaştı. 



 

Süt Sağma Makinasında Rakı İmal Ettiler

Polis, adrese yaptığı baskında süt sağma makinesiyle damıtma işlemi yapılarak kaçak rakı imal edildiğini belirledi. İş yerinde yapılan aramada 418 litre damıtılmış içime hazır kaçak rakı, 25 litre etil alkol, 1 elektronik dengeleyici volt amper cihazı, 1 rakı imalat makinesi, 22 kilogram anason tohumu, 52 viski şişesi kapüşonu, 25 çeşitli marka ve ebatlarda boş rakı şişesi, 5 adet 5 litrelik boş etil alkol bidonu ele geçirildi. Polis, olayla ilgili A.Ç. ve R.A. isimli şahısları gözaltına aldı. Zanlılar emniyete götürülürken, kaçak rakılar imha edildi. 




Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
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​Süt sağma makinesiyle kaçak rakı ürettiler
​Süt sağma makinesiyle kaçak rakı ürettiler
Emniyet Ekipleri, süt sağma makinesiyle damıtılarak kaçak rakı yapılan iş yerine yaptığı operasyonda 418 litre kaçak rakı ele geçirdi.
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