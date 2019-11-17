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Bu haber 17 Kasım 2019 17:00:09 Tarihinde eklenmiştir.

​Akçakaleli Vatandaşlardan, Sınırdaki Mehmetçiğe 10 Ton Meyve

Akçakale’de yaşayan vatandaşlar, imece usulü bir araya gelerek, Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe 10 ton meyve ikramında bulundu.

​Akçakaleli Vatandaşlardan, Sınırdaki Mehmetçiğe 10 Ton Meyve

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere, bölge halkının yardımları devam ediyor. Akçakale'de yaşayan vatandaşlar, imece usulü bir araya gelerek, Barış Pınarı Hareketı’nda görev yapan askerlere 10 ton meyve ikramında bulundu. Verilen meyveler arasında elma, portakal, mandalina ve üzüm yer alırken, meyveler Suriye'nin Telabyad kentine götürülmek üzere askeri yetkililere teslim edildi. Operasyonda görev yapan askerler ve komutanlar da Akçakaleli vatandaşların meyve ikramından dolayı teşekkür etti. 


Editör: Ahmet Şen 
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​Akçakaleli Vatandaşlardan, Sınırdaki Mehmetçiğe 10 Ton Meyve
​Akçakaleli Vatandaşlardan, Sınırdaki Mehmetçiğe 10 Ton Meyve
Akçakale’de yaşayan vatandaşlar, imece usulü bir araya gelerek, Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe 10 ton meyve ikramında bulundu.
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