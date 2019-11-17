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Bu haber 17 Kasım 2019 11:00:55 Tarihinde eklenmiştir.

​Anıtkabir’de Slogan Atan Gençlere Küfür Eden Şahıs Tekrar Gözaltına Alındı

Sosyal medyadan yayınladığı videoda 10 Kasım’da Anıtkabir'de slogan atan gençlere küfür ettiği iddiası ile gözaltına alınan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mehmet A., salıverildikten sonra yayınladığı video nedeni ile tekrar gözaltına alındı.

​Anıtkabir’de Slogan Atan Gençlere Küfür Eden Şahıs Tekrar Gözaltına Alındı

Edinilen bilgilere göre, Mehmet A. isimli şahıs, sosyal medyada paylaştığı hakaret içerikli görüntü sebebi ile gözaltına alındı. 10 Kasım’da Anıtkabir’i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için slogan atan gençleri hedef alan Mehmet A. sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde gençlere küfür etti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa süre içerisinde büyük tepki çekti. Olayla ilgili suç duyurusu yapılmasının ardından Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet A. dün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyede verdiği ifade sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakıldıktan hemen sonra tekrar bir video yayınlayan Mehmet A.’nın ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme’ nedeni ile tekrar gözaltına alınması talimatı verildi. Polis ekipleri tarafından Mehmet A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.




Editör: Ahmet Şen 
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​Anıtkabir’de Slogan Atan Gençlere Küfür Eden Şahıs Tekrar Gözaltına Alındı
​Anıtkabir’de Slogan Atan Gençlere Küfür Eden Şahıs Tekrar Gözaltına Alındı
Sosyal medyadan yayınladığı videoda 10 Kasım’da Anıtkabir'de slogan atan gençlere küfür ettiği iddiası ile gözaltına alınan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mehmet A., salıverildikten sonra yayınladığı video nedeni ile tekrar gözaltına alındı.
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