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Bu haber 16 Kasım 2019 22:00:49 Tarihinde eklenmiştir.

​Hem Sürücüyü Hem De Araç Sahibini İlgilendiriyor! Belgeniz Yoksa Ceza Var

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 1 Aralıktan itibaren ticari araç sürücülerinin psikoteknik teste girip rapor alması mecburi hale getirildi. 1 Aralık itibariyle psikoteknik test raporu olmayan araç sahiplerine 885 lira, sürücülere ise 283 lira cezai işlem uygulayacak.

​Hem Sürücüyü Hem De Araç Sahibini İlgilendiriyor! Belgeniz Yoksa Ceza Var

İstanbul'da otobüs durağına dalan halk otobüsünün dehşeti yaşatması, Avcılar'da bir servis minibüsünün öğrenciyi ezmesi ticari araç sürücülerinin belgelerini ve psikoteknik raporlarını bir kez daha gündeme getirdi.

İnsan unsurundan kaynaklı olarak meydana gelen trafik kazalarını minimize düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza, hız kontrolü ve saldırganlık gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanılan psikoteknik testi 1 Aralıktan itibaren ticari araç sürücülerine zorunlu hale geliyor. Psikoteknik testinin öneminden bahseden Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu “Kurtuluş Savaşında verdiğimiz can kadar, trafik kazalarında kayıp verdik. Trafik kazalarındaki insan kaynaklı trafik kazalarını minimize ederek, insan kaybının en düşük seviyede olmasını hedefliyoruz.” Diyerek psikoteknik testin öneminden bahsetti.

Sürücülerin refleksini, algısını ve karar verme kabiliyetini ölçerek, riskli sürücüleri tespit etmek ve bu sayede insan kaynaklı meydana gelen trafik kazalarını en aza indirmek için uygulanan psikoteknik testi 1 Aralık 2019 itibariyle ticari araç sürücülerine zorunlu hale geliyor. Son zamanlarda artan trafik kazalarının önüne geçmek için genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı, 1 Aralık itibariyle psikoteknik test raporu olmayan araç sahiplerine 885 lira, sürücülere ise 283 lira cezai işlem uygulayacak. Riskli sürücüleri trafikten çekmek için uygulanan psikoteknik test, psikologlar eşliğinde 1-1.5 saat arasında gerçekleştiriliyor. Bu süre içerisinde sürekli dikkat testi, mühakeme testi, koordinasyon testi, seçici dikkat testi, hız mesafe tahmin testi, çarpışma tahmin testi, görsel algı bellek testi, kişilik testi, görsel süreklilik testi, çevresel görsel görüş testi, tepki hızı testi ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanarak riskli sürücüleri tespit edip, bu riskli sürücüleri trafikten uzaklaştırıp trafik kazalarının olumsuz etkilerini azaltmak hedefleniyor. 




 

“Riskli sürücüyü tespit etmek için psikoteknik testinden geçmesi gerekiyor”

Psikoteknik testinin zihinsel sorunları ortaya çıkarmadığını söyleyen Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, “Psikoteknik, kişinin refleksini, algısını, muhakemesini, karar verme kabiliyetinin yerinde olup olmadığını seçiyor. Psikoteknik hiçbir zaman kişinin zihinsel sıkıntısını ortaya çıkartmaz. Psikolojimiz belirli bir süre refleksini, algısını, karar verme yetisini kaybedebilir, biz buna riskli sürücü diyoruz. Bu riskli sürücüyü trafikten uzaklaştırmak için mutlaka bir testten geçmesi gerekiyor, bu testin adı da psikoteknik testi. Sürücüler bu teste girerek trafikte araç kullanıp kullanamayacaklarını görmeleri gerekiyor.” Dedi. 




 

“Trafik kazalarının yüzde 96'sı insan unsurlu, bunu minimize ederek insan kaybını azaltmayı hedefliyoruz”

Türkiye'nin hemen hemen birçok noktasında psikoteknik merkezlerinin bulunduğunu söyleyen Kutlu, “ Sürücülerin psikometri becerilerini ölçüyoruz ve tüm sürücülerin mutlaka psikoteknik testten geçmesini öneriyoruz. Amacımız riskli sürücüyü belirli bir süre, risk geçene kadar trafikten uzaklaştırmak. Son istatisliklere göre trafik kazalarının yüzde 96'sı insan unsurundan kaynaklanmakta. Kurtuluş Savaşında verdiğimiz can kadar, trafik kazalarında kayıp verdik. Bu insan unsurunu minimize ederek, insan kaybının en düşük seviyede olmasını hedefliyoruz. Bu anlamda Türkiye genelinde hemen hemen bütün il ve ilçelerimizde 400'e yakın merkezimiz var.” Diye konuştu. 




 

“1 Aralık itibariyle psikoteknik test raporu olmayan ticari araç sürücüleri hiçbir şekilde araç kullanamayacak”

İnsan unsuru nedeniyle meydana gelen kazaların minimize edilmesi için tüm sürücülerin psikoteknik testten geçmesi gerektiğini söyleyen Kutlu, “Tüm sürücü belgesi alacak insanlar için psikoteknik testinden geçmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ancak şuanda sadece ticari araç kullanan sürücüler bu teste tabiler. İçişleri Bakanlığımızın son genelgesinde, 1 Aralık 2019 tarihinden itibaren psikoteknik test raporu olmayan araç sahiplerine 885 lira, sürücülere ise 283 lira cezai işlem uygulanacak. Sürücüler bu cezadan etkilenmemek için mutlaka psikoteknik testini almaları gerekiyor. 1 Aralıktan itibaren psikoteknik test raporu olmayan ticari araç sürücüleri hiçbir şekilde araç kullanamayacaklar.” İfadesinde bulundu.



 

“17-21 Kasım tarihinde Antalya'da çalıştay gerçekleştireceğiz”

Psikoteknik üzerinde 14 yıldır karşılaşılan mevzuatları tartışarak yeni düzenlemeler getirmek adına çalıştay gerçekleştireceklerini dile getiren Kutlu, “Trafik güvenliği ve psikoteknik merkezleri derneği olarak Antalya'da 17-21 Kasım tarihinde dördüncüsü düzenlenen çalıştayı gerçekleştireceğiz. Bu çalıştayda psikoteknik nedir ve ne değildir konu başlığımız olacak. Yaklaşık 14 yıldır karşılaştığımız mevzuatları tartışarak, mevzuat sonuç bildirisini bakanlığımıza bildireceğiz. Bu nedenle tüm meslektaşlarımızı 17-21 Kasım'da gerçekleştirilecek çalıştayımıza davet ediyorum. “ diye söyledi.



Editör: Ahmet Şen
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İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 1 Aralıktan itibaren ticari araç sürücülerinin psikoteknik teste girip rapor alması mecburi hale getirildi. 1 Aralık itibariyle psikoteknik test raporu olmayan araç sahiplerine 885 lira, sürücülere ise 283 lira cezai işlem uygulayacak.
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