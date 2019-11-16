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Bu haber 16 Kasım 2019 21:00:31 Tarihinde eklenmiştir.

Bebeğini Ölüm Terk Eden Vicdansız Anne Tutuklandı

Evde doğurduğu bebeği poşete koyup boş bir arsaya bırakan anne polis ekiplerince tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alındı. Emniyet sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Zehra Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bebeğini Ölüm Terk Eden Vicdansız Anne Tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evlilik dışı çocuğunu evde doğuran Zehra Y. göbek bağını kendi kestiği çocuğunu poşete koyup Yiğitler Mahallesi Mert Sokak üzerinde bulunan boş arsaya bıraktı. Kanaması olan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesine tedavi için giden Zehra Y. burada durumu polislere itiraf etti ve Turgutlu polisi bebeğin cesedini annenin tarif ettiği boş arsada buldu. Bebeğin cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirdi.

Anne Zehra Y. emniyetteki sorgusunun ardından Turgutlu Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Zehra Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
 
Editör: Ahmet Şen
 
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Asayiş
Bebeğini Ölüm Terk Eden Vicdansız Anne Tutuklandı
Bebeğini Ölüm Terk Eden Vicdansız Anne Tutuklandı
Evde doğurduğu bebeği poşete koyup boş bir arsaya bırakan anne polis ekiplerince tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alındı. Emniyet sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Zehra Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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