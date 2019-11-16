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Bu haber 16 Kasım 2019 19:00:57 Tarihinde eklenmiştir.

​Seyyar Satıcılar Zabıta Ekiplerine Saldırdı, Çocuklar Yere Dökülenleri Yedi

seyyar satıcılar, tezgahları toplamak isteyen zabıta ekiplerine saldırdı. Çıkan arbedede dökülen midyeleri sokak çocukları toplayarak yedi. Çocukların midyeleri toplayarak yemesi kameralara yansıdı.

​Seyyar Satıcılar Zabıta Ekiplerine Saldırdı, Çocuklar Yere Dökülenleri Yedi

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi kent meydanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre gece saatlerinde seyyar satıcılarına tezgahları kaldırmak için uyarmak isteyen zabıta ekipleri, işportacıların saldırısına uğradı. Kısa sürede büyüyen arbede sonucunda olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
 

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken zabıta ekiplerine saldıran şüpheliler gözaltına aldı.

O sırada yere dökülen midyeleri gören sokak çocukları da midyeleri toplayarak yedi. Çocukların midyeleri yemesi kameralara anbean yansırken ekipler çocukları olay yerinden uzaklaştırdı.
 
 
 
Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​Seyyar Satıcılar Zabıta Ekiplerine Saldırdı, Çocuklar Yere Dökülenleri Yedi
​Seyyar Satıcılar Zabıta Ekiplerine Saldırdı, Çocuklar Yere Dökülenleri Yedi
seyyar satıcılar, tezgahları toplamak isteyen zabıta ekiplerine saldırdı. Çıkan arbedede dökülen midyeleri sokak çocukları toplayarak yedi. Çocukların midyeleri toplayarak yemesi kameralara yansıdı.
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