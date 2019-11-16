Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 16 Kasım 2019 16:00:03 Tarihinde eklenmiştir.

İşte Şanlıurfalı Kadının Azmi! Eşi Kuma Getirdi, Üzüntüden Kanser Oldu ama Pes Etmedi

Şanlıurfa’da eşi ikinci evliliğini yapınca üzüntüden kansere yakalanan 35 yaşındaki Emine İşbilen çocukları için hayata sımsıkı sarıldı. Pes etmeyen İşbelen, hem kanser hastalığına hem de yaşam koşullarına karşı büyük bir mücadele yürüttü. Yeniden hayata bağlanan Emine İşbilen, hayalindeki mali müşvarlik mesleğini de kazanarak, yaşadığı acıları anlatan kitap yazdı.

İşte Şanlıurfalı Kadının Azmi! Eşi Kuma Getirdi, Üzüntüden Kanser Oldu ama Pes Etmedi

Şanlıurfa’da yaşayan ve iki çocuğuyla birlikte mutlu bir evliliği olan 35 yaşındaki Emine İşbilen’nin hayatı, 6 yıl önce eşinin bir evlilik daha yapması üzerine adeta kabusa döndü. Eşi başka bir kadını ikinci eş olarak eve getirmesine katlanamayan İşbilen, üzüntüden kansere yakalandı. Defalarca intihar etmeyi düşünen İşbilen, 2 çocuğunu düşünerek bu girişiminden vazgeçerek, babasının evine gitti. Kocasından ayrıldıktan sonra çocukları da elinden alınan kadın, babasının evinde çocuklarından geri kalan elindeki emzikle aylarca eve kapandı. Uzun süre kanserle mücadele eden kadın, önce yaşadığı travmayı atlattı, daha sonra ise kanser hastalığına karşı büyük bir yaşam mücadelesine girdi. Çocuklarını da geri almayı başaran kadın, eski kocasının da mesleği olan mali müşavir olabilmek için hem ders çalıştı. Girdiği ilk meslek sınavını başarıyla bitiren İşbilen, mali müşavir oldu.





 

Kadınlara örnek olmak istiyor

Yaklaşık 6 yıl boyunca yaşadığı acıları kitap haline getiren Emine İşbilen, şimdi ise hem mali müşavirlik mesleğini yapıyor hem de kendisi gibi zor şartlarda yaşamaya çalışan kadınlara örnek olmaya çalışıyor. Güneydoğu’da kadın olmanın zorluklarını bildiğini ve bu yüzden kendisi gibi her yönden tükenmek üzere olan kadınlara örnek olmak istediğini söyleyen İşbilen, kitabında yaşadığı acıları, tekrar hayata tutunmak için verdiği mücadeleyi ve nasıl hayalindeki mesleği kazandığını anlatıyor.







 

"Aciz ve diplere vurmuş bir kadındım"

Mutlu giden evliliğinin kabusa döndüğünü söyleyen Emine İşbilen, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Mutlu bir evliliği olan iki çocuk annesi bir ev hanımıydım ama maalesef eşim ikinci evlilik adı altında beni aldatıp kadını hayatımıza koyunca ve çocuk sahibi olunca büyük bir travma yaşadım. Çok büyük acılar yaşadım. Üzüntüden çok zayıfladım ve anoreksiya sınırına geldim, ölüm ile burun buruna yaşadım. Yetmedi kansere yakalandım. Aciz ve diplere vurmuş bir kadındım. Çocuklarıma bile annelik yapabilecek durumda değildim. Hayalini kurduğum mali müşavirlik mesleğini kazanmak bile benim için mümkün değildi. Bir gün kendimle baş başa kalıp başımı iki elimin arasına aldığımda ‘hayır bu böyle gitmemeli, bu düzen, benim gibi kadınlar böyle devam etmemeli, hayata dönmeli ben ve benim gibi kadınlar’ dedim ve büyük bir yemin ettim, bir gün olur da bu kaosun, travmanın içinden çıkarsam, sağlığıma kavuşup hayal ettiğim mesleği elime alırsam ve ben olursam benim gibi olan bütün kadınlar için savaşacağıma yemin ettim."





 

"Sıra kadınlar için mücadele geldi"

Kendisi gibi mağduriyet yaşamış kadınlar için mücadele etmek istediğini belirten "O gün verdiğim sözü yavaş yavaş yerine getirmeye başladım. Önce o hastalıklı halim ve ayağımda ikinci bebeğimi sallarken hayalini kurduğum mali müşavirlik sınavını ilk girişte kazandım. Daha sonra sağlığıma kavuştum ve ayakları üzerinde duran bir kadın olmayı başardım. Artık sıra kadınlar için mücadele vermeye geldi dedim. Bütün dezavantajlı bölgeleri gezerek kadınları bilinçlendirdim. Bütün sivil toplum kuruluşlarının toplantılarına katılıp sosyal sorumluluğumu yerine getirmeye çalıştım fakat bu benim için yetmedi. Söz uçar yazı kalır diyerek “Küllerinden Doğuş” kitabımı yazmaya karar verdim. Bu kitabı yazdım. Bütün hayat hikayemi, bu 6 yılda geçirdiğim bütün acılarımı yazdım. Doğuda kadın olmanın acısını yazdım. Her şeyi dile getirdim. Evet, bu acılarla dolu bir hayattı ama bir başarı öyküsüydü” dedi.





 

Dibe Vurmuş Tüm Kadınları Ayağa Kaldırmak İçin Mücadele Vereceğim

Hem gençleri okumaya teşvik etmeye hem de kendisi gibi zorluk çeken kadınları ayağa kaldırmaya çalışacağını söyleyen İşbilen, “Küllerinden Doğuş aslında bir bitiş değil bir başlangıç benim için. Şimdi Allah izin verirse Küllerinden Doğuş’un yani başarı seminerlerini Türkiye’de uzanabildiğim bütün illere, kurumlara başarı üzerine seminerler verip hem gençleri okumaya teşvik etmek, hem de eski Emine’nin olduğu gibi diplere vurmuş kadınları ayağa kaldırmak için mücadele vereceğim” diye konuştu.

Bir yandan hayalindeki meslek olan mali müşavirliği yapan Emine İşbilen diğer yandan ise iki kızına bakıyor.



Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
İşte Şanlıurfalı Kadının Azmi! Eşi Kuma Getirdi, Üzüntüden Kanser Oldu ama Pes Etmedi
İşte Şanlıurfalı Kadının Azmi! Eşi Kuma Getirdi, Üzüntüden Kanser Oldu ama Pes Etmedi
Şanlıurfa’da eşi ikinci evliliğini yapınca üzüntüden kansere yakalanan 35 yaşındaki Emine İşbilen çocukları için hayata sımsıkı sarıldı. Pes etmeyen İşbelen, hem kanser hastalığına hem de yaşam koşullarına karşı büyük bir mücadele yürüttü. Yeniden hayata bağlanan Emine İşbilen, hayalindeki mali müşvarlik mesleğini de kazanarak, yaşadığı acıları anlatan kitap yazdı.
​Terör Örgütü Lideri Bağdadi'nin Akrabalarına Şanlıurfa’da Tutuklama
​Terör Örgütü Lideri Bağdadi'nin Akrabalarına Şanlıurfa’da Tutuklama
Kırşehir merkezli Ordu, Şanlıurfa ve Samsun illerini de kapsayacak şekilde yapılan operasyonlarda El Bağdadi'nin akrabalarından 25 kişiden 4'ü Kırşehir'de tutuklandı..
​Şanlıurfa’da İlginç Görüntü, Bu Nasıl Kaza
​Şanlıurfa’da İlginç Görüntü, Bu Nasıl Kaza
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde elektrik direğine yaslanmış bir şekilde bulunan araç görenleri şaşırttı.
Mit Başkanı Hakan Fidan, Şanlıurfa’da
Mit Başkanı Hakan Fidan, Şanlıurfa’da
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.
​Şanlıurfa, Tefecilikte Olaylarında ilk 10’da
​Şanlıurfa, Tefecilikte Olaylarında ilk 10’da
Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele raporu verilerine göre, tefecilik suçlarının arttığını belirterek; tefecilik ile mücadele konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Demir, Şanlıurfa’da 35 tefecilik olayı ile ilk 10’da yer aldığını belirtti.
​Şanlıurfa’da bir hastane kendi elektriğini üretmeye başladı.
​Şanlıurfa’da bir hastane kendi elektriğini üretmeye başladı.
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yönetiminin girişimi ile “Trijenerasyon Sistemi” faaliyete geçirilerek, enerji giderlerinde yüzde 30 ile 40 arasında tasarruf sağlamaya başladı.
Suruç Belediyesine Girmek İsteyen HDP’li Vekile Polis İzin Vermedi
Suruç Belediyesine Girmek İsteyen HDP’li Vekile Polis İzin Vermedi
HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik'in gözaltına alınmasından sonra belediye binasına gelerek içeri girmek isteyen HDP Milletvekili Ayşe Sürücü'ye polis izin vermedi.
Viranşehir’de, Hırsızlar Kablolara Dadandı
Viranşehir’de, Hırsızlar Kablolara Dadandı
​Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesine enerji sağlayan trafolara ait bakır kablo ve malzemeler kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Sanayi sitesi hırsızlar yüzünden enerjisiz kalırken son bir hafta içerisinde aynı bölgede 3 ayrı hırsızlık olayının yaşandığı ve bu sebeple 3 trafonun kullanılamaz hale geldiği belirlendi.
​Vekil Özyavuz: TBMM’ye Şanlıurfa Şehir Hastanesini Sordu
​Vekil Özyavuz: TBMM’ye Şanlıurfa Şehir Hastanesini Sordu
Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, TBMM Genel Kurulunda Şanlıurfa’nın sağlıktaki sorunlarını dile getirdi. Şanlıurfa’da yaşayanların güvenlik güçleriyle beraber toplamda 3 milyona ulaştığını dile getiren Özyavuz, Şanlıurfa Şehir Hastanesinin temellerinin atılması için gerekli adımların atılması gerektiğini dile getirdi.
​Şanlıurfa’da Korkunç Kaza! Şoför Uyuyakaldı, Tır Bu Hale Geldi
​Şanlıurfa’da Korkunç Kaza! Şoför Uyuyakaldı, Tır Bu Hale Geldi
Şanlıurfa’da seyir halindeyken uyuyakalan tır şoförü bariyerlere çarparak durabildi. Kazada şoför yaralandı.
​Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılığı! 4 Kişi Gözaltına Alındı
​Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılığı! 4 Kişi Gözaltına Alındı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi tutuklandı.
Şanlıurfa'da Son Dakika! ​Suruç Belediyesi’ne Kayyum Atandı
Şanlıurfa'da Son Dakika! ​Suruç Belediyesi’ne Kayyum Atandı
HDP’lı Suruç Belediyesi’ne kayyum atandı. Atama sabahın erken saatlerinde yapıldı
​İki kadın Arasında Silahlı Kavga
​İki kadın Arasında Silahlı Kavga
​Tartıştığı Kayınpederinin Bıçakla Boğazını Kesti
​Tartıştığı Kayınpederinin Bıçakla Boğazını Kesti
İşte Şanlıurfalı Kadının Azmi! Eşi Kuma Getirdi, Üzüntüden Kanser Oldu ama Pes Etmedi
İşte Şanlıurfalı Kadının Azmi! Eşi Kuma Getirdi, Üzüntüden Kanser Oldu ama Pes Etmedi
​Babasının tüfeğiyle oyunu sonu oldu
​Babasının tüfeğiyle oyunu sonu oldu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:34
Güneş
06:57
Öğle
12:14
İkindi
14:58
Akşam
17:22
Yatsı
18:40
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿