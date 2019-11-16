Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 16 Kasım 2019 13:00:14 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da İlginç Görüntü, Bu Nasıl Kaza

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde elektrik direğine yaslanmış bir şekilde bulunan araç görenleri şaşırttı.

​Şanlıurfa’da İlginç Görüntü, Bu Nasıl Kaza


Olay, ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Üçkuyu Kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sabah gün ağrımı ile beraber yoldan geçen Mahalle sakinleri ve vatandaşlar, henüz kime ait olduğu tespit edilmeyen hafif ticari bir aracın elektrik direğine dik bir şekilde yaslanmış halde gördü. Vatandaşlar aracın o halini cep telefonu kamaralarına çekerek, sosyal medyada paylaştı. Karayolundan yaklaşık 50 metre uzaklıkta, elektrik direğine çıkan araçta büyük bir hasar olmaması da dikkat çekti.
 
 
 
Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa’da İlginç Görüntü, Bu Nasıl Kaza
​Şanlıurfa’da İlginç Görüntü, Bu Nasıl Kaza
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde elektrik direğine yaslanmış bir şekilde bulunan araç görenleri şaşırttı.
Mit Başkanı Hakan Fidan, Şanlıurfa’da
Mit Başkanı Hakan Fidan, Şanlıurfa’da
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.
​Şanlıurfa, Tefecilikte Olaylarında ilk 10’da
​Şanlıurfa, Tefecilikte Olaylarında ilk 10’da
Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele raporu verilerine göre, tefecilik suçlarının arttığını belirterek; tefecilik ile mücadele konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Demir, Şanlıurfa’da 35 tefecilik olayı ile ilk 10’da yer aldığını belirtti.
​Şanlıurfa’da bir hastane kendi elektriğini üretmeye başladı.
​Şanlıurfa’da bir hastane kendi elektriğini üretmeye başladı.
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yönetiminin girişimi ile “Trijenerasyon Sistemi” faaliyete geçirilerek, enerji giderlerinde yüzde 30 ile 40 arasında tasarruf sağlamaya başladı.
Suruç Belediyesine Girmek İsteyen HDP’li Vekile Polis İzin Vermedi
Suruç Belediyesine Girmek İsteyen HDP’li Vekile Polis İzin Vermedi
HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik'in gözaltına alınmasından sonra belediye binasına gelerek içeri girmek isteyen HDP Milletvekili Ayşe Sürücü'ye polis izin vermedi.
Viranşehir’de, Hırsızlar Kablolara Dadandı
Viranşehir’de, Hırsızlar Kablolara Dadandı
​Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesine enerji sağlayan trafolara ait bakır kablo ve malzemeler kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Sanayi sitesi hırsızlar yüzünden enerjisiz kalırken son bir hafta içerisinde aynı bölgede 3 ayrı hırsızlık olayının yaşandığı ve bu sebeple 3 trafonun kullanılamaz hale geldiği belirlendi.
​Vekil Özyavuz: TBMM’ye Şanlıurfa Şehir Hastanesini Sordu
​Vekil Özyavuz: TBMM’ye Şanlıurfa Şehir Hastanesini Sordu
Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, TBMM Genel Kurulunda Şanlıurfa’nın sağlıktaki sorunlarını dile getirdi. Şanlıurfa’da yaşayanların güvenlik güçleriyle beraber toplamda 3 milyona ulaştığını dile getiren Özyavuz, Şanlıurfa Şehir Hastanesinin temellerinin atılması için gerekli adımların atılması gerektiğini dile getirdi.
​Şanlıurfa’da Korkunç Kaza! Şoför Uyuyakaldı, Tır Bu Hale Geldi
​Şanlıurfa’da Korkunç Kaza! Şoför Uyuyakaldı, Tır Bu Hale Geldi
Şanlıurfa’da seyir halindeyken uyuyakalan tır şoförü bariyerlere çarparak durabildi. Kazada şoför yaralandı.
​Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılığı! 4 Kişi Gözaltına Alındı
​Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılığı! 4 Kişi Gözaltına Alındı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi tutuklandı.
Şanlıurfa'da Son Dakika! ​Suruç Belediyesi’ne Kayyum Atandı
Şanlıurfa'da Son Dakika! ​Suruç Belediyesi’ne Kayyum Atandı
HDP’lı Suruç Belediyesi’ne kayyum atandı. Atama sabahın erken saatlerinde yapıldı
​Şanlıurfa Kızılkoyun Mağaraları Kamulaştırılıyor
​Şanlıurfa Kızılkoyun Mağaraları Kamulaştırılıyor
Şanlıurfa kent merkezindeki Kızılkoyun mağaralarının gün yüzüne çıkarması için bölgede yürütülen eski yapıların kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.
​Şanlıurfa’da Yaşayan Suriyeli Aranıyor! Suriyeli Şahsın İngiliz Ajanı ile Bağlantısı Nedir?
​Şanlıurfa’da Yaşayan Suriyeli Aranıyor! Suriyeli Şahsın İngiliz Ajanı ile Bağlantısı Nedir?
Beyoğlu’ndaki evinin sokağında ölü bulunan İngiliz eski askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’le ilgili soruşturma devam ederken, evinin önünde bir yıl boyunca ayrılmadan kağıt mendil satan Suriyeli şahsın bir süre önce kayıplara karıştığı öğrenildi.
​Şanlıurfa’da İlginç Görüntü, Bu Nasıl Kaza
​Şanlıurfa’da İlginç Görüntü, Bu Nasıl Kaza
​Alışveriş merkezinde bıçaklı kavga: 1'i güvenlik 3 yaralı
​Alışveriş merkezinde bıçaklı kavga: 1'i güvenlik 3 yaralı
Mit Başkanı Hakan Fidan, Şanlıurfa’da
Mit Başkanı Hakan Fidan, Şanlıurfa’da
​Rektör Çelik, Üniversite Hastanesinde İncelemelerde Bulundu
​Rektör Çelik, Üniversite Hastanesinde İncelemelerde Bulundu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:34
Güneş
06:57
Öğle
12:14
İkindi
14:58
Akşam
17:22
Yatsı
18:40
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿