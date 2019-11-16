Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 16 Kasım 2019 11:00:27 Tarihinde eklenmiştir.

​Rektör Çelik, Üniversite Hastanesinde İncelemelerde Bulundu

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde incelemelerde bulundu.

​Rektör Çelik, Üniversite Hastanesinde İncelemelerde Bulundu

Rektör Çelik, beraberinde Rektör Yardımcıları ve Danışmanları ile hastaneyi ziyaret ederek, Başhekim Prof. Dr. Mehmet Akif Altay’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kulak-Burun-Boğaz, Göz, Kadın Doğum, Radyoloji, Kardiyoloji ve Acil servislerini gezen Çelik, muayene olmak için bekleyen hasta ve hasta yakınlarına şifa dileklerinde bulundu.Hastalara aldıkları sağlık hizmetleriyle ilgili şikâyet, istek ve önerileri olup olmadığını ve verilen hizmetten memnun kalıp kalmadıklarını sorarak görüşlerini aldı. 


Verilen hizmetleri yerinde gören Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ayrıca sağlık personeliyle de bir araya gelerek çalışanların istek ve önerilerini de dinledi. 

Harran ÜniversitesiHastanesinde verilen sağlık hizmetinin en iyi düzeyde olması için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Rektör Çelik;“Hastaların sağlık konusundaki her türlü sıkıntısını kendi sorunumuz olarak görüyoruz. Hedefimiz; sağlık hizmetimizin etkinliğini üst düzeye çıkarmak, daha kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır. Halkımıza memnuniyet duyabilecekleri düzeyde sağlık hizmeti sunmak istiyoruz” diye konuştu.




Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Rektör Çelik, Üniversite Hastanesinde İncelemelerde Bulundu
​Rektör Çelik, Üniversite Hastanesinde İncelemelerde Bulundu
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde incelemelerde bulundu.
​Urfa Çalışma Grubu, Büyükşehir’e Urfa’nın Trafik ve Ulaşım Sorunlarını İletti
​Urfa Çalışma Grubu, Büyükşehir’e Urfa’nın Trafik ve Ulaşım Sorunlarını İletti
Urfa Çalışma Grubu, Şanlurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının misafiri oldu.
​Harran Kaymakamı, Araba Tutkusu Olan Dawn Sendromlu Genci Arabasına Aldı
​Harran Kaymakamı, Araba Tutkusu Olan Dawn Sendromlu Genci Arabasına Aldı
Harran İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, down sendromlu Harranlı gençle yolda karşılaşaran aracına aldı.
​Şanlıurfa’nın Hayırsever Vatandaşı Yıldırım, Hayatını Kaybetti
​Şanlıurfa’nın Hayırsever Vatandaşı Yıldırım, Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde yeni yapılacak olan hastane için tarlasını hibe eden hayırsever vatandaş Enver Yıldırım hayatını kaybetti.
​Urfa Cumhuriyet Başsavcısı da Şehrimizi Yeşillendirdi
​Urfa Cumhuriyet Başsavcısı da Şehrimizi Yeşillendirdi
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı , 11 Kasım’da gerçekleştirilen fidan dikimine katıldı. Hakim ve savcılarla fidan dikimi için bir araya gelen Başsavcı Tolgahan Öztoprak, fidan dikimi öncesi Şanlıurfa Adliye önünde fidan dağıtımı da gerçekleştirdi.
​Siverek Ticaret Ve Sanayi Odasından Bir Ağaç Bir Nefes Kampanyası
​Siverek Ticaret Ve Sanayi Odasından Bir Ağaç Bir Nefes Kampanyası
Siverek Ticaret Ve Sanayi Odası, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı 'Geleceğe Nefes' adlı fidan dikimi kampanyasına katıldı.
​Taksiciler Derneği Başkanı Karadaş,Fidan Dikme Kampanyasına Katıldı
​Taksiciler Derneği Başkanı Karadaş,Fidan Dikme Kampanyasına Katıldı
Şanlıurfa Taksiciler Derneği Başkanı ve Dernek üyeleri, dün gerçekleşen fidan dikme kampanyasına katıldı.
​Haliliye Kaymakamlığından Ağaçlandırma Kampanyasına Tam Destek
​Haliliye Kaymakamlığından Ağaçlandırma Kampanyasına Tam Destek
Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes" temalı ağaç dikme seferberliği devam ediyor.
​Kaymakam Duman, TUBİTAK İçin Hazırlanan Projeleri İnceledi
​Kaymakam Duman, TUBİTAK İçin Hazırlanan Projeleri İnceledi
Hilvan Kaymakamı Furkan Duman TUBİTAK 4006 Fuarı açılışını yaptı.
​Şanlıurfa’da Gerçekleşen Model Uçak Yarışması Sona Erdi
​Şanlıurfa’da Gerçekleşen Model Uçak Yarışması Sona Erdi
Şanlıurfa THK Şube Başkanlığı ve Haliliye Belediye Başkanlığının 3-8 Kasım 2019 tarihleri arasında ortaklaşa düzenlemiş oldukları. Model uçak kurslarını başarıyla tamamlayan öğrenciler yarışmaya katılıma haklarını elde etmişlerdi.
​Şanlıurfa MHP İl Teşkilat Başkanı Ocakoğlu, Otizimli ve Engelli Bireylerle Beraber
​Şanlıurfa MHP İl Teşkilat Başkanı Ocakoğlu, Otizimli ve Engelli Bireylerle Beraber
Şanlıurfa MHP İl Teşkilat Başkanı İbrahim Ocakoğlu, Aksaray’da otizmli çocukların yaşadığı üzücü olaydan sonra Şanlıurfa Otizmli Ve Zihinsel Engelliler Derneği’ni ziyaret etti.
Başkan Özyavuz: Kırsalda Tozlu Ve Çamurlu Mahallemiz Kalmayacak
Başkan Özyavuz: Kırsalda Tozlu Ve Çamurlu Mahallemiz Kalmayacak
Harran Belediyesi Fen işlerine bağlı ekipler kırsal mahallelerde başlattığı kilitli parke çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların startının verildiği Tahılalan ve Gözele mahallelerinde kilitli parke taşı çalışmaları sona erdi.
​Rektör Çelik, Üniversite Hastanesinde İncelemelerde Bulundu
​Rektör Çelik, Üniversite Hastanesinde İncelemelerde Bulundu
​Kavgayı Ayırmaya Giden Polislere silahlı Saldırı
​Kavgayı Ayırmaya Giden Polislere silahlı Saldırı
​Boşandım Yazılı Ceketle Adliyenin Önünde Erik Dalı Oynadı
​Boşandım Yazılı Ceketle Adliyenin Önünde Erik Dalı Oynadı
​Urfa Çalışma Grubu, Büyükşehir’e Urfa’nın Trafik ve Ulaşım Sorunlarını İletti
​Urfa Çalışma Grubu, Büyükşehir’e Urfa’nın Trafik ve Ulaşım Sorunlarını İletti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:34
Güneş
06:57
Öğle
12:14
İkindi
14:58
Akşam
17:22
Yatsı
18:40
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿