​Harran Kaymakamı, Araba Tutkusu Olan Dawn Sendromlu Genci Arabasına Aldı

Kaymakam Çelik: Çok Kıymetli Misafirim

Harran İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Abit isimli dawn sendromlu genç ile yolda karşılaştı. Makam aracını durdurup Abit ile sohbet eden Çelik, Abit’in araba tutkusunun olduğunu öğrendi.Kaymakam Çelik, Abit'i arabaya davet etti. Makam aracında Kaymakam Çelik'in yanına oturan Abit'in sevinci yürekleri ısıtırken, Kaymakam Çelik, soysal medya hesabında Abit ile fotoğraf çektirerek yayınladı. Yayınlanan fotoğrafa “Çok kıymetli misafirim” notuyla paylaşan Kaymakam Çelik, çok sayıda yorum aldı.Editör: Ahmet Şen