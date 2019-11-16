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Bu haber 16 Kasım 2019 00:20:52 Tarihinde eklenmiştir.

​Harran Kaymakamı, Araba Tutkusu Olan Dawn Sendromlu Genci Arabasına Aldı

Harran İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, down sendromlu Harranlı gençle yolda karşılaşaran aracına aldı.

​Harran Kaymakamı, Araba Tutkusu Olan Dawn Sendromlu Genci Arabasına Aldı

Harran İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Abit isimli dawn sendromlu genç ile yolda karşılaştı. Makam aracını durdurup Abit ile sohbet eden Çelik, Abit’in araba tutkusunun olduğunu öğrendi.



 

Kaymakam Çelik: Çok Kıymetli Misafirim

Kaymakam Çelik, Abit'i arabaya davet etti. Makam aracında Kaymakam Çelik'in yanına oturan Abit'in sevinci yürekleri ısıtırken, Kaymakam Çelik, soysal medya hesabında Abit ile fotoğraf çektirerek yayınladı. Yayınlanan fotoğrafa “Çok kıymetli misafirim” notuyla paylaşan Kaymakam Çelik, çok sayıda yorum aldı.







Editör: Ahmet Şen 
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​Harran Kaymakamı, Araba Tutkusu Olan Dawn Sendromlu Genci Arabasına Aldı
​Harran Kaymakamı, Araba Tutkusu Olan Dawn Sendromlu Genci Arabasına Aldı
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