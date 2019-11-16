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Bu haber 16 Kasım 2019 18:00:40 Tarihinde eklenmiştir.

​İki kadın Arasında Silahlı Kavga

İki kadın arasında çıkan kavgada silah kullanılırken şans eseri olayda kimse yaralanmadı.

​İki kadın Arasında Silahlı Kavga

Olay, Hatay’ın İskenderun İlçesine bağlı Şehit Oğuz Yener Caddesi üzerindeki bir evde yaşandı. 



 

Kadınlardan Biri Ruhsatsız Silahla Saldırdı

Alınan bilgiye göre C.K. ve İ.U. isimli kadınlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada kadınlardan C.K. evde bulunan ruhsatsız tabancayı alıp ateşledi. Tabancadan çıkan mermiler şans eseri kimseye zarar vermeden evin duvarına isabet etti. Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, C.K.'yi gözaltına aldı. Kavga sırasında cam kırıkları nedeniyle elinden yaralanan İ.U. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.






Editör: Ahmet Şen 

 
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Asayiş
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