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Bu haber 16 Kasım 2019 12:00:59 Tarihinde eklenmiştir.

​Alışveriş merkezinde bıçaklı kavga: 1'i güvenlik 3 yaralı

Bursa’da bir alışveriş merkezinde kafede oturan bir grupla dışarıda alkol alan bir grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavgada 1'i güvenlik olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

​Alışveriş merkezinde bıçaklı kavga: 1'i güvenlik 3 yaralı

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir alışveriş merkezinin 1. katında bulunan kafede meydana geldi. 



 

Alkol Alıp Kavga Ettiler

Alınan bilgiye göre kafenin karşısında alkol alan 2 şüpheli, kafede oturan Yusuf Y. ile Umut B.'ye küfür etmeye başladı. Daha sonra 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Dışarıdan kafeye giren 2 şahıs belinden çıkardıkları bıçaklarla Yusuf Y. ile Umut B.'yi kolundan yaraladı. Kavgayı gören kadın güvenlik görevlisi kavgayı ayırmak isterken bacağından bıçaklandı. Daha sonra kafeden çıkıp kaçan 2 şüpheli devriye atan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


 

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çekirge Devlet Hastanesine kaldırırken polis olay ile ilgili inceleme başlattı.


Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Alışveriş merkezinde bıçaklı kavga: 1'i güvenlik 3 yaralı
​Alışveriş merkezinde bıçaklı kavga: 1'i güvenlik 3 yaralı
Bursa’da bir alışveriş merkezinde kafede oturan bir grupla dışarıda alkol alan bir grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavgada 1'i güvenlik olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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