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Bu haber 16 Kasım 2019 15:00:47 Tarihinde eklenmiştir.

​Babasının tüfeğiyle oyunu sonu oldu

Babasının av tüfeğiyle oynadığı sırada kazaen kendini vurduğu ileri sürülen genç hayatını kaybetti.

​Babasının tüfeğiyle oyunu sonu oldu

İddiaya göre, 18 yaşındaki Kamil Koç, Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki evlerinin ikinci katındaki balkonda babasının av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bir anda ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Koç'un göğüs bölgesine isabet etti.



 

Babasının Tüfeğiyle Oynayan Genç Hayatını Kaybetti

Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri kanlar içindeki Koç'u ilk müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesine kaldırdı. Koç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
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