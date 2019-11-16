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Bu haber 16 Kasım 2019 10:00:31 Tarihinde eklenmiştir.

​Kavgayı Ayırmaya Giden Polislere silahlı Saldırı

kavgayı ayırmaya giden polislere tabancayla ateş edilmesi olayına karıştığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

​Kavgayı Ayırmaya Giden Polislere silahlı Saldırı

Edinilen bilgiye göre, Kütahya’ya bağlı Gaybiefendi Mahallesi Musalla Caddesi'nde bir grup arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine asayiş ekibi gönderildi. 


 

Polislere Ateş Açıldı

Kavgaya karışanlardan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şüphelinin kaçtığı sırada olaya müdahale eden asayiş ekibine tabancayla ateş ettiği iddiaları üzerine olay yerine bölgedeki çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu arada polisler de çatışma ihtimaline karşı çelik yelek giyerek beklemeye başladı.

 

Olayla İlgili 3 Zanlı Gözaltına Alındı

Çevrede yapılan araştırmada 1'i olay yerine yakın bir evin bahçesinde olmak üzere olaya karıştığı iddia edilen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Kavgayı Ayırmaya Giden Polislere silahlı Saldırı
​Kavgayı Ayırmaya Giden Polislere silahlı Saldırı
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