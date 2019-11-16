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Bu haber 16 Kasım 2019 09:00:39 Tarihinde eklenmiştir.

​Boşandım Yazılı Ceketle Adliyenin Önünde Erik Dalı Oynadı

3,5 yıldır eşinden boşanmaya çalışan İnci Akbay, boşanmasını adliye önünde Erik Dalı parçasını çalan bando ile kutladı. Akbay'a sosyal medyadan da "Erik Dalı" parçasıyla destek yağdı.

​Boşandım Yazılı Ceketle Adliyenin Önünde Erik Dalı Oynadı

Blogger ve yazar İnci Akbay, yaklaşık 3,5 yıl önce eşinden boşanma kararı aldı. Eşiyle boşanmak için mahkemeye başvuran Akbay, yıllar süren çekişmeli dava sonucunda boşandı. 13 Kasım tarihinde resmen boşanan İnci Akbay, boşanmasını İzmir Adliyesi önünde bando eşliğinde kutladı. Arkasında "boşandım" yazan bir ceket giyen Akbay, önce gökyüzüne beyaz balonları bıraktı, ardından da bandonun çaldığı "Erik Dalı" parçası eşliğinde dakikalarca oynadı. Adliye önünde oynayan Akbay'a arkadaşları da eşlik etti.



 

Sosyal medyadan destek yağmuru

Eşinden boşanmasını adliye önünde oynayarak kutlayan İnci Akbay'a, onlarca takipçisinden de destek videoları geldi. "Erik Dalı Gevrektir" türküsü eşliğinde oynayan Akbay'ın takipçileri ve arkadaşları, videoları İnci Akbay'ı etiketleyerek gönderdi.




 

Valizle Kapının Önüne Konulmuştum

Destek videolarının sonrasında açıklama yaparak teşekkür eden İnci Akbay, "3,5 yıl önce iki valiz eşyayla kapının önüne konulmuştum Mavi (kızı) ile ikimiz. Hayatım alt üst olur diye düşünmüştüm. Ne olur bunu gelenekselleştirelim. Her sene 13 Kasım'ı Erik Dalı Günü ilan edelim. 3 buçuk yıldır acımı paylaşarak azalttınız. Sevincimi ve gücümü paylaşarak çoğalttınız. Bunun için minnettarım. Bu süreci yaşayan kadın arkadaşım; şuan her neredeysen yanındayım. Ne olursun bunu bil. Bu süreçte sana destek olabilmek için ne yapabileceksem ben buradayım; çünkü hep söyledim. Aynı acıdan bakanlar beni en iyi anlar. Şimdi İstanbul'a geldim, öğleden sonra döneceğim. Çok değişik hisler içerisindeyim" sözlerine yer verdi.





Editör: Ahmet Şen 
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​Boşandım Yazılı Ceketle Adliyenin Önünde Erik Dalı Oynadı
​Boşandım Yazılı Ceketle Adliyenin Önünde Erik Dalı Oynadı
3,5 yıldır eşinden boşanmaya çalışan İnci Akbay, boşanmasını adliye önünde Erik Dalı parçasını çalan bando ile kutladı. Akbay'a sosyal medyadan da "Erik Dalı" parçasıyla destek yağdı.
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