Viranşehir’de, Hırsızlar Kablolara Dadandı

Dicle Elektrik, ilçenin Yenişehir Mahallesinde yer alan Küçük Sanayi Sitesi’ne 1 Milyon 350 liralık yatırım ile bir elektrik şebekesi kurdu. Ancak 400 aboneye enerji sağlayacak olan elektrik trafoları, hırsızlar yüzünden devre dışı kaldı. Hırsızlar, üzerinde ölüm tehlikesi olduğuna dair uyarı tabelaları bulunmasına aldırmadan kilitlerini kırarak girdikleri trafo binalarından 120 metre bakır kablo ile bakır aksamdan oluşan çeşitli malzemeleri çaldı. Hırsızlık olayı nedeniyle henüz tam olarak dolmayan sanayi sitesinin mevcut esnafı enerjisiz kalırken, ekipler ilk incelemenin ardından durumu polise bildiridiler. Olay yerine gelen polisin yaptığı incelemelerin ardından Dicle Elektrik ekipleri onarım çalışmalarına başladı.
Bu haber 15 Kasım 2019 16:30:29 Tarihinde eklenmiştir.
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