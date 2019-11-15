Viranşehir’de, Hırsızlar Kablolara Dadandı

Hırsızlık olayları mağdur ediyor

Dicle Elektrik, ilçenin Yenişehir Mahallesinde yer alan Küçük Sanayi Sitesi’ne 1 Milyon 350 liralık yatırım ile bir elektrik şebekesi kurdu. Ancak 400 aboneye enerji sağlayacak olan elektrik trafoları, hırsızlar yüzünden devre dışı kaldı. Hırsızlar, üzerinde ölüm tehlikesi olduğuna dair uyarı tabelaları bulunmasına aldırmadan kilitlerini kırarak girdikleri trafo binalarından 120 metre bakır kablo ile bakır aksamdan oluşan çeşitli malzemeleri çaldı. Hırsızlık olayı nedeniyle henüz tam olarak dolmayan sanayi sitesinin mevcut esnafı enerjisiz kalırken, ekipler ilk incelemenin ardından durumu polise bildiridiler. Olay yerine gelen polisin yaptığı incelemelerin ardından Dicle Elektrik ekipleri onarım çalışmalarına başladı.Trafolarda yaklaşık 50 bin liralık zarara neden olan hırsızlık olaylarının sanayi sitesi esnafı kadar kendilerini de mağdur ettiğini belirten Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, “Trafo binaları ölümcül risk taşıyor. Buna rağmen hırsızlar hayatlarını hiçe sayarak trafolara girip kablo çalıyorlar. Gerekli şikayetlerimizi yaptık. Hırsızların bir an evvel yakalanacağını umuyoruz. Bu arada sanayi sitesi esnafının da kesintisiz enerji almalarına engel olan bu tür hırsızlık olaylarına karşı duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.