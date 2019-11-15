​Yasak Aşktan Hamile Kaldı, Terk Ettiği Kocası Barışmayı Kabul Etti

Bebekleri Alan Aileye Ulaştı

İkizler Çocuk Esirgeme Kurumuna Verildi

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına katılan Şaban Sarıyar, 19 yıllık eşi Gülşah Sarıyar’ın başka bir adamdan ikiz çocuk dünyaya getirdiğini ve eşinden boşanmak istediğini canlı yayında söyledi. Esra Erol ekibi, kısa sürede Şaban Sarıyar’ın eşi Gülşah Sarıyar’a ulaştı. Canlı yayında tek tek iddiaları yanıtlayan Gülşah Sarıyar, ikiz bebeklerin babasının Mustafa Ş. olduğunu eşinden ve ailesinden korktuğu için çocuklardan kurtulmak için isimlerini bile bilmediği bir aileye teslim ettiğini itiraf etti.Gelen ihbarlar doğrultusunda henüz 20 günlükken ikiz bebekleri alan aileye ulaşıldı. İkiz bebekleri alan Mehmet B. canlı yayında yaşadıklarını anlatarak, Gülşah Sarıyar’ın çocuklardan kurtulmak istediğini, ailesinin haberi olmadığını ve bundan dolayı 2 yakın aileye vermek istediğini söyleyip, “Çocukları aldık, tek şartımız Gülşah’ın eşiyle arasını düzeltip, mahkeme kararıyla evlatlık olarak bize kaydolmasını talep etmiştik. Ama Gülşah çocukları verdikten sonra ortadan kayboldu” ifadelerini kullandı.Mehmet B. canlı yayında yaşadıklarını anlatırken, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eve ani bir baskın yaparak canlı yayın sırasında Mehmet B.’yi ve ikiz çocuklara bakan iki kadını gözaltına aldı. Mersin Toroslar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Asayiş Şube Müdürlüğüne ifadeleri alınmak üzere götürüldü. Öte yandan ikiz bebeklerin Çocuk Esirgeme Kurumuna sevk edileceği belirtildi.Editör: Ahmet Şen