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Bu haber 16 Kasım 2019 00:00:23 Tarihinde eklenmiştir.

Kafe Sahibine Silahlı Saldırı

Bahçelievler'de bir kafenin sahibi tartıştığı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kafe sahibi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kafe Sahibine Silahlı Saldırı

Olay, akşam saatlerinde saat 19.30 sıralarında İstanbul Bahçelievler Adnan Kahveci Bulvarı'nda bulunan bir kafenin önünde yaşandı. 



 

Tartışan Taraflardan Biri Silah Çekti

Edinilen bilgiye göre, kafe sahibi Yalçın K., iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle içeride tartışmaya başladı. Daha sonra dışarıya çıkan taraflar arasındaki tartışmanın şiddeti arttı. Tartışmanın sonrasında kişi ya da kişiler yanlarında bulunan silahla bir el ateş ederek Yalçın K.'yı yaraladı. Silahlı saldırgan ise önce yaya olarak kaçtı ardından kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtı.



 

Yaralının Durumunun İyi Olduğu Öğrenildi

Kafe çalışanları hem iş yeri sahibine yardım ederken olay yerine ambulans çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralıyı Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yalçın K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
Kafe Sahibine Silahlı Saldırı
Kafe Sahibine Silahlı Saldırı
Bahçelievler'de bir kafenin sahibi tartıştığı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kafe sahibi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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