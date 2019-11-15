Suruç Belediyesine Girmek İsteyen HDP’li Vekile Polis İzin Vermedi

HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik’in gözaltına alınmasının ardından belediye binasında arama yapan polisler binaya giriş çıkışı yasakladı.
HDP’li Vekil Polis Tarafından UzaklaştırıldıBelediye binasının önüne gelen HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, polis barikatını geçip belediye binasına girmek istedi. Polis, Sürücü’nün içeriye girmesine izin vermeyince kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis, Sürücü ve yanındakilerin belediye önünden ayrılmasını istedi. Ayşe Sürücü bölgeden ayrılmamakta ısrar edince polis tarafından uzaklaştırıldı.
Editör: Ahmet Şen
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