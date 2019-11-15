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Bu haber 15 Kasım 2019 16:00:39 Tarihinde eklenmiştir.

​Vekil Özyavuz: TBMM’ye Şanlıurfa Şehir Hastanesini Sordu

Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, TBMM Genel Kurulunda Şanlıurfa’nın sağlıktaki sorunlarını dile getirdi. Şanlıurfa’da yaşayanların güvenlik güçleriyle beraber toplamda 3 milyona ulaştığını dile getiren Özyavuz, Şanlıurfa Şehir Hastanesinin temellerinin atılması için gerekli adımların atılması gerektiğini dile getirdi.

​Vekil Özyavuz: TBMM’ye Şanlıurfa Şehir Hastanesini Sordu

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Şanlıurfa’nın sağlık sorunlarını TBMM’de dile getirdi.



Vekil Özyavuz, Şanlıurfa’nın nüfusunun Suriyeli mülteciler ve barış harekâtı için kente gelen güvenlik güçleriyle birlikte toplamda 3 milyona ulaştığını belirterek  bir türlü inşaatı başlamayan şehir hastanesi ve kapanan özel hastaneler nedeniyle dar gelirli halkın mağduriyet yaşadığını ifade etti.




 

4 Hastane Şehir Dışına Taşındı 

Özyavuz TBMM’de yaptığı konuşmada; ‘’Şanlıurfa’nın nüfusu Suriyeli mülteci kardeşlerimizle ve barış harekatı için ilimize gelen güvenlik güçlerimizle birlikte 3 milyona ulaşmıştır. Cumhurbaşkanımız tarafından temeli atıldığı halde, henüz inşaatı tamamlanamayan 1700 yataklı şehir hastanemizin inşaatına bir türlü başlanamamıştır. Şehir hastanesi açılacak diye, şehir merkezinde bulunan 4 hastanemiz şehir dışındaki Osmanbey kampüsü ile Eyyübiye Devlet Hastanesine taşınınca özellikle dar gelirli vatandaşlarımız zor durumda kalmaktadır. Mevcut hastanelerimizde birçok branşta doktor ve personel eksiği olması sebebiyle Şanlıurfalılar halen tedavi ve ameliyat gibi hizmetleri alabilmek için başka şehirlere akın etmektedirler. Kapatılan hastanelerin personel, cihaz ve araç bakımından güçlendirilerek yeniden hizmete açılması Şanlıurfalı vatandaşlarımızın mağduriyetini ortadan kaldıracaktır’’ ifadelerine yer verdi.





Editör: Ahmet Şen 
 
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