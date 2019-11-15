​Şanlıurfa, Tefecilikte Olaylarında ilk 10’da

Şanlıurfa, Tefecilik Olaylarında 5. Sırada

"Tefecilik faaliyeti yürütenlerin tüm mal varlığına el konulmalı"

Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele raporunu değerlendirdi. Verilere göre; son 5 yılda ortaya çıkarılan tefecilik suçları ile gözaltına alınan kişi sayısında artış yaşandı. Bu çerçevede 2014'de 694 olayda bin 686 kişi, 2015'te 782 olayda bin 733 kişi, 2016’da 439 olayda 902 kişi, 2017’de 410 olayda 958 kişi, 2018’de 730 olayda bin 812 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.Demir; "Ülke ekonomisine, sanayicimize, tüccarımıza, esnafımıza, çiftçimize ve nice insanımıza büyük zararlar veren, insanların hayatını karartıp, nice ocaklar söndüren tefecilerin kökünü kazımamız gerekiyor." dedi.Araştırmacı Yazar Demir, 2018 yılında kayıtlara geçen tefecilik olaylarının yaşandığı illere bakıldığında 136 olayla Ankara ilk sırada yer alırken, bunu 75 olayla İstanbul, 62 olayla Antalya, 38 olayla İzmir, 35 olay Şanlıurfa,30 olayla Diyarbakır izliyor. Konya (28 olay), Mersin (26 olay), Kahramanmaraş (25 olay), ve Adana (24 olay) tefecilik olaylarında ilk 10 il içerisinde yer alıyor. Tefecilik olaylarının en az yaşandığı iller 3 olayla Bilecik ve Sinop olduğunu görmekteyiz" ifadelerini kullandı.Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, "Yasalarımızda tefecilik suçunun cezası, "Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (TCK 241) Tefecilik suçunun işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. (TCK 242) Kanun maddesinde suçun cezası, hapis cezası ile adli para cezasının birlikte uygulanması suretiyle düzenlenmiştir." Yani, fail hem hapis cezasına hem de işlenen suçun vahametinin derecesine göre miktarı belirlenmek üzere adli para cezasına mahkûm edilecektir şeklindedir" dedi.Editör: Ahmet Şen