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Bu haber 15 Kasım 2019 12:30:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılığı! 4 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi tutuklandı.

​Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılığı! 4 Kişi Gözaltına Alındı

Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 



 

Silah Kaçakçılığı Yaptığı İddia Edilen 4 Kişi Gözaltına Alındı

Operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen E.H, E.H, M.S.H ve EH isimli şahıslar gözaltına alındı. operasyonda gizlenmiş halde bulunan 3 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 5 jarjör, 58 tane tabanca mermisi, 3 ruhsatsız av tüfeği ve fişeği ele geçirildi. E.H., E.H., M.S.H. ve E.H. isimli şüpheliler adli işlemlerinin tamamlanmasını ardından çıkarıldığı mahkemece "Silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçundan tutuklandı. 




Editör: Ahmet Şen
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