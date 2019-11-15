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Bu haber 15 Kasım 2019 13:30:27 Tarihinde eklenmiştir.

​Bir Siyanür Vakası Daha! 1'i Çocuk 3 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken Bakırköy Kaymakamlığı, evde siyanür tespit edildiğini açıkladı.

​Bir Siyanür Vakası Daha! 1'i Çocuk 3 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evden koku yayıldığının fark edilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri de geldi. Polislerin yaptığı incelemelerde hayatını kaybedenlerin aynı aileden (Z.D), (B.D) ve (A.D) isimli kişiler olduğu belirlendi. Evde yapılan incelemelerin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



 

Binada Siyanür Olduğu Tespit Edildi

Olayla ilgili açıklama yapan Bakırköy Kaymakamlığı, "15 Kasım 2019 Cuma günü saat 06.45’te 155 Polis İmdat Hattına yapılan İlçemiz Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta şüpheli ölüm ihbarı üzerine bahse konu adrese ivedilikle intikal edilmiş, (Z.D), (B.D) ve (A.D) isimli biri çocuk 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşılmıştır. Dairedeki koku nedeniyle AFAD (KBRN) ekipleri sevk edilmiştir. Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir.Konu ile ilgili olay yerinde gerekli önemler alınmış olup, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" dedi.




 

Aile Siyanürden Zehirlendi

Hayatını kaybeden ailenin komşusu, "Duyduğumuz kadarıyla siyanürle zehirlenme olmuş. 3 kişilik bir aile. Üzüldük tabi komşumuzdu. Ayakkabısının içine not bıraktığı söyleniyor ama ne derece doğru bilmiyoruz. Karı, koca ve çocuk" dedi. 




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Bir Siyanür Vakası Daha! 1'i Çocuk 3 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
​Bir Siyanür Vakası Daha! 1'i Çocuk 3 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
Bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken Bakırköy Kaymakamlığı, evde siyanür tespit edildiğini açıkladı.
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