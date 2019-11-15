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Bu haber 15 Kasım 2019 11:00:17 Tarihinde eklenmiştir.

​Tartıştığı Servis Şoförünü Silahla Vurdu

Bir kişi tartıştığı servis şoförünü silahla vurarak yaraladı.

​Tartıştığı Servis Şoförünü Silahla Vurdu

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Karaman’ın Bahçelievler Mahallesi 1129. Sokak'ta bulunan halı saha yanında meydana geldi. 

 

Servis Şoförüyle Tartışan Şahısı Silahla Vurdu

Edinilen bilgiye göre, servis şoförlüğü yaptığı öğrenilen Nasuh F. (44) ile Hüseyin K. (44), arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin K. tabanca ile Nasuh F.'ye bir el ateş ettikten sonra aracına binerek olay yerinden kaçtı. Yaşanan olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Omuzuna isabet eden tek kurşunla yaralanan Nasuh F., ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan Hüseyin K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 
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Asayiş
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