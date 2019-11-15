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Bu haber 15 Kasım 2019 09:00:08 Tarihinde eklenmiştir.

​Öğretmen Zihinsel Engelli Öğrenciyi Tekme Tokat Dövdü

75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi’nde çekildiği iddia edilen görüntüde, oyuna alınmadığı için küsen zihinsel engelli bir öğrenci, öğretmeni tarafından tekmelendikten sonra karga tulumba pencereden içeri alındı.

​Öğretmen Zihinsel Engelli Öğrenciyi Tekme Tokat Dövdü

Melikgazi ilçesinde bulunan 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde çekildiği iddia edilen görüntüde, zihinsel engelli bir öğrenci voleybol oynatılmadığı için küserek oturduğu yerden kalkmadı. Öğretmenler ve görevliler, öğrenciyi ikna etmeye çalıştı ancak oyuna alınmadığı için küsen öğrenci bir türlü yerinden kalkmadı. Bir görevlinin cebinden çıkardığı sigara paketini göstererek, "Bir sorunun varsa şunu iç" demesi ise öğretmenler ve görevlilerin kahkaha atmasına neden oldu.



Bir öğretmenin 'Kalkıyor musun içeri?' diye sormasının ardından bir başka öğretmen ise yerdeki öğrenciye tekme vurarak, 'Kalkıyor musun kalkmıyor musun?' diye çıkıştı. Öğrenci ağlayarak, 'Beni oynatmıyorsunuz' deyince, tekme atan öğretmen, 'Oynatmıyorum, hoca benim oynatmıyorum' diyerek öğrenciye kafa attı.



Görevliler ve öğretmenler, kalkmayan öğrenciyi kollarından ve bacaklarından tutarak karga tulumba kaldırarak pencereden içeri aldı ve perdeyi kapattı.
Cep telefonu ile olayı görüntüleyen vatandaş ise, "Dövüyorlar çocuğu, halen içeriden ses geliyor" diyerek videoyu sonlandırdı.



Görüntünün ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını bildirdi.





 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Kayseri'de yaşanan olaya ilişkin açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Kayseri'de iç acıtan görüntü” başlığıyla yayınlanan habere konu olan olay hakkında açıklamada yaptı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kayseri'de bir kuruluşumuzda engelli bir kardeşimize yönelik gerçekleşen kabul edilemez muamele bizleri derinden üzdü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, gözümüzden sakındığımız engellilerimize yönelik bu tip davranışları kabul etmemiz mümkün değil. Şiddet ve kötü muamele kimden ve nereden gelirse gelsin kabul edilemez. Tüm engelli kardeşlerimiz bizlere ‘Rabbimizin emanetidir' bilinciyle bakanlık olarak hizmet veriyoruz. Bu bilinçten uzak personelin, engelli kardeşimize uyguladığı insanlık dışı tutumu asla tasvip etmiyoruz” denildi.



 

Söz konusu görüntüdeki personel ve kuruluş müdürü açığa alındı

Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:
“Kurum bakımımızda olan engelli kardeşimizin durumu çok şükür iyi, sağlık durumu ile ilgili gerekli tetkikleri yakından takip ediyoruz. Ayrıca yaşanan bu olumsuz hadiseyi en kısa sürede atlatabilmesi için uzman ekiplerimiz tarafından psikososyal destek sağlanıyor. Bakanlık olarak gerekli resmi işlem ve soruşturmayı başlattığımızı, söz konusu görüntüde yer alan personel ve kuruluş müdürünün derhal açığa alındığını kamuoyuna saygıyla duyururuz.”



Editör: Ahmet Şen  
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Asayiş
​Öğretmen Zihinsel Engelli Öğrenciyi Tekme Tokat Dövdü
​Öğretmen Zihinsel Engelli Öğrenciyi Tekme Tokat Dövdü
75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi’nde çekildiği iddia edilen görüntüde, oyuna alınmadığı için küsen zihinsel engelli bir öğrenci, öğretmeni tarafından tekmelendikten sonra karga tulumba pencereden içeri alındı.
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