​Genç Kadın: Hoca Cin Çıkaracağım Deyip Benimle Defalarca Cinsel İlişkiye Girdi

İddiaya göre, manevi sıkıntı içerisinde olan genç bir kadın, annesi ile birlikte Ankara’da oldukça meşhur olduğu söylenen cinci bir hocaya gitti.
Yalnız Konuşmalıyız Annen Evden ÇıksınKadın, cinci hocanın kendisine; “Yalnız konuşmalıyız, annen çıksın dediğini” ve “şeytanlar tarafından ele geçirilmiş bedenini yeniden kendisine kazandıracağını ve bunun için de kendisinin dediklerini yapmasını istediğini iddia etti.
Cin Çıkaracağım Diye Kadınla Cinsel İlişkiye GirdiBunun üzerine kadın ‘nedir bu’ diye sorduğunda, hocanın kendisiyle ilişkiye girdiği an şeytan ve cinlerin ondan uzaklaşacağını söyledi ve kızı ilişkiye girmeye ikna ettiği iddia edildi.
Mahkemeye BaşvuracağımGenç kadın iddiaların doğru olduğunu ve bu olayın bir kere değil defalarca olduğunu dile getirerek cinci hoca dedikleri şahsı mahkemeye vereceğini ifade etti.
Editör: Ahmet Şen
Yorum Yap