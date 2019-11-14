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Bu haber 14 Kasım 2019 10:30:19 Tarihinde eklenmiştir.

​Vali Erin Yaralı Askerleri Ziyaret Etti

Şanlıurfa 20. Tugay Komutanlığı mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 16’sı asker 17 kişi yaralanmıştı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yaralıları hastanede ziyaret etti.

​Vali Erin Yaralı Askerleri Ziyaret Etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde saat 22.30 sıralarında meydana gelen iki ayrı patlamada 16’sı asker olmak üzere 17 kişinin yaralandığı belirten basın açıklamasının ardından hastaneye kaldırılan askerleri ziyaret etti.




 

Patlamada 16'sı Asker 17 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde yaşanan patlama hakkında bilgi almak için patlama olduktan hemen sonra olay yerine gidip Burada incelemelerde bulunmuştu. Aynı mühimmat deposunda art arda iki patlamanın meydana geldiğini söyleyen Vali Erin, patlama sonucu 16’sı asker olmak üzere 17 kişinin yaralandığını belirtti. Patlamanın kesin nedeninin araştırıldığını dile getiren Vali Erin, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını söyleyerek hastaneye gitti.



 

Erin:Çok Şükür Yaralılarımızın Durumu İyi 

Hastanede yaralı askerleri ziyaret eden Erin yaptığı açıklamada; “Kara Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Sn. Ümit Dündar, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Zeynel Abidin Beyazgül ve diğer yetkililer ile birlikte patlamada yaralanan personelimizi ziyaret ettik. Çok şükür yaralılarımızın hepsinin durumu iyi. Cenab-ı Allah’tan şifalar diliyorum.” Açıklamasında bulundu.



Editör: Ahmet Şen 
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