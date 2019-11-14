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Bu haber 14 Kasım 2019 10:00:18 Tarihinde eklenmiştir.

Bu Nasıl Sevgi! ​Eski Eşini 21 Yerinden Bıçakladı

Eski eşini 21 yerinden bıçaklayan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Ayşe Seyidoğlu, olay günü bıçak darbesi almayan bir noktasının kalmadığını ifade ederken sanık ise tüm yaşananlara rağmen eşini hala çok sevdiğini söyledi.

Bu Nasıl Sevgi! ​Eski Eşini 21 Yerinden Bıçakladı

Olay, 13 Eylül Cuma günü sabah saat 07.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi 1597. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, karayollarında memur olarak çalışan Ayşe Seydioğlu (48), işe gitmek için evinin önünde servis beklemeye başladı. Bu sırada 6 ay önce boşandığı eski eşi N.S., arkasından gelip Ayşe Seydioğlu'nun ağzının tutarak 21 yerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yakalanan eski eş N.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşma görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık N.S., müşteki Ayşe Seyidoğlu ve taraf avukatları katıldı. 




 

Beni bu hale getiren eşimin kardeşleridir"

Savunmasını yapan sanık, Ayşe Seyidoğlu'yu çeşitli nedenlerle kendisinin yaraladığını söyledi. Daha önce Muş'ta yaşadıklarını belirten N.S., babasından kalan 3 evi müşteki Ayşe Seyidoğlu'nun üzerine kaydettiğini ifade ederek, "Ben eşime güvendim. Onun eğitim hayatının ilerlemesini de sağladım. Çevremdeki insanların eşimin beni terk edebileceği yönünde uyarılarına rağmen mal varlığımı onun üzerine yaptım. Kızımın eğitimi için Rize'ye taşındık. Burada ailevi sorunlar yaşadık. Eşimin ve çocuklarımın yaşam tarzı değişti. Beni dinlemez hale geldiler. Muş'a dönmeyi teklif ettim ama eşim kabul etmedi. Aramızda tartışma çıktı. Evden uzaklaştırma aldım. Eşim Antalya'ya döndü. Ben de Antalya'ya geldim. Ama eşim beni eve sokmadı. Uzaklaştırma kararları olduğunu söyledi. Sokaklarda, banklarda yattım. Sefil bir hayata düştüm. Beni eve almaları yönünde ricada bulundum. Olay günü okula gidecek çocuğumu görmek istedim. Eşim evden çıkınca yanına gidip konuşmayı denedim. Bana hakaret etti. 'Sen adam mısın? Erkek misin?' dedikten sonra yüzüme tükürdü. Ben de bıçağın ucuyla öldürmek amacı olmaksızın vurdum. Orada bağıranlar oldu. 'Ambulans çağırın' dediler. Kaçtım. Sonra polise teslim oldum. Beni bu hale getiren eşimin kardeşleridir" dedi. 




 

"Açlıktan bayıldığımı bilirim"

İfadesinde Muş'ta ikamet ettikleri sırada öğretmenlik yaptığını dile getiren Ayşe Seyidoğlu, maaşını eşinin ailesinin harcadığını, bu nedenden dolayı kendisine para kalmadığını ileri sürdü. Seyidoğlu, "Hamile kaldığım dönemlerde bile beslenmemi düzgün yapamıyorum. Öyle ki aç kaldığım zamanlar çok oldu. Açlıktan bayıldığımı bilirim. Giysilerimi hep eş dost verirdi. Ayakkabı param yoktu, yıllar böyle geçti" diye konuştu. 




 

"Bıçak darbesi almayan bir noktam kalmadı"

Seyidoğlu, ifadesine şöyle devam etti:
"Muş'ta bana verdiğini iddia ettiği evleri ben aldım. Sanıktan geçen herhangi bir hak yoktur. Sanık Muş'tayken ziynet eşyalarıma da el koydu. Rize'de Karayolları'nda 4 yıl çalıştım. Gelirime el koydu. Ayrıca beni sürekli darbediyordu. Muş'taki eylemlerini, Rize'de sürdürdü. Oğlumu öldürmekle tehdit edince çareyi gizlice Antalya'ya gitmekte buldum. Tayinimi de buraya aldım. 1 yıl 8 ay sonra sanık izimizi buldu. Bana saldırınca Antalya'da da uzaklaştırma kararı çıkardım. Olay günü işe giderken çöp atacaktım. Arkamda bir anda sanığı gördüm. Ağzımı eliyle kapatıp, karnımı bıçaklamaya başladı. Defalarca vurdu. Kan fışkırdı. Boğazımı kesecekti, engel oldum. Bu sırada sol elimin parmakları kesildi. Hem bıçakla vurup hem küfür ediyordu. Yere düştükten sonra üzerime çöktü ve rastgele vurmaya devam etti. Bıçak darbesi almayan bir noktam kalmadı. Artık öleceğimi düşündüm. Kelime-i Şehadet getirdim. Sanık öleceğimi düşünerek üzerimden kalktı ve uzaklaştı. Beni çevredekiler hastaneye götürdü. Tekrar hayata döndüm. Amacı beni öldürmekti. Sanıktan şikayetçiyim."



 

"Onu halen sevdiğimi söylemek isterim"

Savunması sorulan sanık N.S., bıçaklama eylemini gerçekleştirdiğini ancak buna sebebiyetin ev mevzusu olduğunu savundu. Babasından kalan 3 evi eşinin üstüne yaptığını söyleyen N. S., evli oldukları halde eşinin kendisini uzaklaştırma kararlarını gerekçe göstererek eve sokmadığını ve sokaklarda kaldığını belirtti.

Olay gününü anlatan N.S., “Çocuğum okula gitmeden onu görmek için oraya gittim. Eşim kapıdan çıktı ve konuşmak için yanına gittim. Bana, ‘Sen erkek misin?' deyip bana tükürdü. Bunun üzerine ben de bıçağın ucuyla öldürmek amacı olmaksızın vurdum. Oradan bağıranlar oldu. Ben de bırakıp kaçtım. Onu öldürmek amacında değildim. Onun bu söylediklerine katlanamıyorum ancak onu halen sevdiğimi de söylemek isterim” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.




Editör: Ahmet Şen 

 
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Asayiş
Bu Nasıl Sevgi! ​Eski Eşini 21 Yerinden Bıçakladı
Bu Nasıl Sevgi! ​Eski Eşini 21 Yerinden Bıçakladı
Eski eşini 21 yerinden bıçaklayan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Ayşe Seyidoğlu, olay günü bıçak darbesi almayan bir noktasının kalmadığını ifade ederken sanık ise tüm yaşananlara rağmen eşini hala çok sevdiğini söyledi.
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