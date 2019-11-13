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Bu haber 13 Kasım 2019 23:33:02 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Patlama Anı Kameralarda! Valilikten Açıklama Geldi

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana gelen patlama anı bir vatandaşın kameralarına yansıdı. Şanlıurfa’da meydana gelen patlama nerede oldu? Şanlıurfa Tugay komutanlığında meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar var mı? Şanlıurfa Valiliğinde patlama ile ilgili açıklama haberin içeriğinde…

​Şanlıurfa’da Patlama Anı Kameralarda! Valilikten Açıklama Geldi

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana gelen patlama anı bir vatandaşın kameralarına yansıdı. İlk patlamayı duyan çevredeki vatandaşlar, olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edilmesini cep telefonu kameralarıyla görüntülediler. 

Kameraların kayıtta olduğu sırada ikinci patlamanın meydana geldiği videoda çevredeki vatandaşlar panik içinde güvenli bölgelere kaçışmaya başladı.




 

Şanlıurfa Valiliği Açıkladı

Şanlıurfa Valiliği, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin yaptığı açıklamada; "Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık" dedi.







Editör: Ahmet Şen 
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​Şanlıurfa’da Patlama Anı Kameralarda! Valilikten Açıklama Geldi
​Şanlıurfa’da Patlama Anı Kameralarda! Valilikten Açıklama Geldi
Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana gelen patlama anı bir vatandaşın kameralarına yansıdı. Şanlıurfa’da meydana gelen patlama nerede oldu? Şanlıurfa Tugay komutanlığında meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar var mı? Şanlıurfa Valiliğinde patlama ile ilgili açıklama haberin içeriğinde…
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