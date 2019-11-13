​Şanlıurfa’da Patlama Anı Kameralarda! Valilikten Açıklama Geldi

Şanlıurfa Valiliği Açıkladı

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana gelen patlama anı bir vatandaşın kameralarına yansıdı. İlk patlamayı duyan çevredeki vatandaşlar, olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edilmesini cep telefonu kameralarıyla görüntülediler.Kameraların kayıtta olduğu sırada ikinci patlamanın meydana geldiği videoda çevredeki vatandaşlar panik içinde güvenli bölgelere kaçışmaya başladı.Şanlıurfa Valiliği, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin yaptığı açıklamada; "Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık" dedi.Editör: Ahmet Şen