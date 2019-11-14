​Ayasofya’da Çıplak Poz Veren Instagram Fenomeni Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Papen Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İsmindeki fenomen, vücudunu ön plana çıkararak popüler olmaya Marisa Papen, Türkleri kızdıracak bir paylaşımda bulundu.Papen, Türkiye tatilinde İstanbul ve Kapadokya yerleri ziyaret eden Papen, Türkiye'de çektirdiği fotoğraflar büyük bir sansasyona neden oldu. Ünlü fenomen çektirdiği bir fotoğrafta her Türk için kutsal olan Türk Bayrağı'nın üzerine yatarak poz verdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papen hakkında bir soruşturma başlattı. Yapılan açıklamalarda genç fenomen, hayasızca hareketlerde bulunmak ve devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılamak gibi nedenlerle suçlandı. Papen'in, kimlik tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından ifadesinin alınması için gerekli işlemler başlatılacak ve gerekirse yakalama kararı çıkarttırılacak.Editör: Ahmet Şen