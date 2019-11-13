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Bu haber 13 Kasım 2019 22:00:34 Tarihinde eklenmiştir.

​16 Yaşındaki Çocuk Sokak Düğününde Pompalı Tüfekle Dehşet Saçtı

16 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle geldiği sokak düğününde dehşet saçtı. Boşanma meselesinden dolayı iki aile arasında oluşan husumetten meydana geldiği öğrenilen olayda küçük yaştaki çocuğun azmettirildiği belirlendi. 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı olayda çocuğun elinde tüfekle düğüne gittiği anlar kameralara yansıdı.

​16 Yaşındaki Çocuk Sokak Düğününde Pompalı Tüfekle Dehşet Saçtı

Olay, 10 Kasım Pazar günü saat 12.30 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Yenihasır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kurulan sokak düğününe gelen bir kişi yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı. Tüfekten çıkan kurşunların hedefi olan Şenol K. (38) olay yerinde yaşamını yitirirken, babası Ellez K. ve kardeşi Murat K. ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın meydana geldiği bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve görgü tanıklarının ifadelerinin alınmasının ardından katil zanlısının kimliğini tespit etti. Çalışmalar neticesinde zanlı ve olayla ilgisi olduğu belirlenen 5 şüpheli, 11 Kasım Pazartesi günü Pendik’te yakalandı.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar, Arif E. (31), Cemil E. (38), Haydar E. (65), Hüseyin E. (41) ve Mert E. (22)’nin çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. Olay günü cinayeti işlediği belirlenen küçük yaştaki E.E. (16) de sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.



 

Cinayet sebebi boşanma meselesi çıktı

Alınan bilgiye göre, şüphelilerden Arif E.’nin geçtiğimiz yıllarda Ellez K.’nin kızı Gülden E. ile evlendiği, Arif E.’nin son bir yıl içerisinde eşi Gülden E.’ye şiddet uyguladığı, Gülden E.’nin bu sebeple kendisinden ayrılmak istediği ve babası Ellez E.’nin evine döndüğü öğrenildi. İddiaya göre, eşinden ayrılmak istemeyen Arif E. ve Gülden E.’nin ailesinin arasında bu sebeple husumet oluştu.



 

Cinayeti 16 yaşındaki çocuğa işletmişler

Emniyetten alınan bilgiye göre Arif E., Gülden E.’nin ailesi ile birlikte Pendik’te bir düğüne katılacağını öğrendi. Bunun üzerine Arif E. ve beraberindekiler düğün yerine gitti ve 16 yaşındaki E.E. arabanın bagajından çıkardığı pompalı tüfekle Gülden E.’nin ailesinin üzerine ateş etti. Gülden E.’nin ağabeyi Şenol K. hayatını kaybederken, babası Ellez K. ve kardeşi Murat K. ağır yaralandı.
Şenol K.’nin öldürülmesi olayının şüphelileri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



 

Cinayete böyle gitti, o anlar kamerada

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, E.E. isimli şahısın gri renkli bir otomobilin bagajından pompalı tüfek alarak oradan ayrıldığı, bir süre sonra insanların kaçıştığı görüldü.





Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​16 Yaşındaki Çocuk Sokak Düğününde Pompalı Tüfekle Dehşet Saçtı
​16 Yaşındaki Çocuk Sokak Düğününde Pompalı Tüfekle Dehşet Saçtı
16 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle geldiği sokak düğününde dehşet saçtı. Boşanma meselesinden dolayı iki aile arasında oluşan husumetten meydana geldiği öğrenilen olayda küçük yaştaki çocuğun azmettirildiği belirlendi. 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı olayda çocuğun elinde tüfekle düğüne gittiği anlar kameralara yansıdı.
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