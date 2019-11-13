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Bu haber 13 Kasım 2019 19:00:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa'da Buğday Ekim Mesaisi Başladı

Türkiye'de buğday ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Şanlıurfa'nın Harran Ovası'nda buğday ekimi başladı.

​Şanlıurfa'da Buğday Ekim Mesaisi Başladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hububat merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'nın Harran Ovası'nda çiftçilerin buğday ekim mesaisi başladı. Kentte bazı çiftçiler son teknolojiye sahip traktörlerle topraklarını sürerken bazı çiftçiler de geleneksel yöntemlerle tarlalarında ekinlerini ekmeye başladı. Ekimi yapılan buğday yağmur suyu ve artezyen kuyularından çekilen sularla sulanıyor. Buğdayın hasadı ise Mezopotamya’nın sıcak güneşi ile yeşerip olgunlaştıktan sonra Haziran ayında biçerdöverlerle yapılıyor.


 

Sabah 7’den Akşam 7’ye Kadar Çalışıyorlar

Geleneksel yöntemlerle tarlada ekim yapan Yusuf Habur, “Geçen sene yağmur müsaade etmediği için ekim baya zor oldu. Bu sene de erken ekip diğer işlerimize bakacağız, buğday ekimine başlayacağız. Pamuk ektik baya bir zararımız oldu, verim gelmedi. Verim gelse de ucuza gittiği için kendimizi zararda hissediyoruz. Çalışmalarımızı günlük sabah 7 de başlıyoruz akşam 7'ye kadar yapıyoruz. Buğday ekiyoruz, pamuk alıyoruz. Şimdide arpa ekiyoruz. Burası sulak tarla olmadığı için buğday ekemiyoruz. Sulak tarla olsaydı buğday ekerdik, diğer sulak tarlalarımıza buğday ekiyoruz” şeklinde konuştu.




 

Harran’a Su Geldiğinden Bu Yana Bu İşi Yapıyoruz

Traktörle ekim yapan çiftçi Derviş Hamur da, “Bu sene arpa buğday sezonu başladı bizde şu an arpa ekiyoruz. Buraya geçen yıl arpa ekmiştik bu yılda arpa ekiyoruz. Pamuktan beklentimiz yok bu sene verim çok azdı. Beklediğimizden daha çok azdı. 2 yıl pamuk sonra buğday ekiyoruz. 3 yıl pamuk ektiğimiz zaman desteklememizi alamıyoruz o yüzden mecburi pamuk yerine buğday arpa ekiyoruz. hem de tarla için de daha verimli oluyor. Bu yıl yağışlarda başlamadı. Geçen yıl yağış çok fazla olmuştu bu yıl yağış daha yağmadı. Buraya yer altı su yok, buraya Fırat suyu gelmiyor. Burası kuru tarla yağmur yağarsa çıkar yağmasa çıkmaz. Harran’a su geldiğinden bu yana bu işi yapıyoruz. Daha önce dışarı çıkardık mevsimlik işçi olarak” dedi. 




Editör: Ahmet Şen 
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