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Bu haber 13 Kasım 2019 18:00:24 Tarihinde eklenmiştir.

​Dünyaca ünlü Suriyeli Sanatçı Akçakale’de Fırın Açıp Fakirlere Ekmek Dağıtıyor

Savaştan kaçarak Şanlıurfa’ya yerleşen dünyaca ünlü Suriyeli ses sanatçısı Omar Souleyman, Akçakale’de açtığı fırında fakirlere ekmek dağıtıyor.

​Dünyaca ünlü Suriyeli Sanatçı Akçakale’de Fırın Açıp Fakirlere Ekmek Dağıtıyor

Savaştan kaçarak Şanlıurfa’ya yerleşen dünyaca ünlü Suriyeli ses sanatçısı Omar Souleyman, kendisi gibi savaştan kaçanlar için Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde açtığı fırında fakirlere ekmek dağıtıyor. Her gün fırında üretilen yaklaşık 2 bin ekmeğin yarısı DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerinin zulmünden kaçarak Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine yerleşen fakirlere dağıtılıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren fırının önünde toplanan kalabalık, ekmeklerini alıp evlerinin yolunu tutuyor. Başta Avrupa olmak üzere dünyadaki bir çok ülkede konser veren Omar Souleyman da fırının başında durarak ekmekleri kendi elleriyle fakirlere dağıtıyor.





 

Her gün 200 aileye ücretsiz ekmek dağıtılıyor

Fırında her gün yaklaşık 200 Suriyeli ve Türk aileye ekmek dağıttıklarını söyleyen Omar Souleyman, “Biz böyle bir işletme açarak ilk önce insanlar için bir çalışma ortamı hazırladık. Bununla beraber Akçakale’de yaşayan fakir ve muhtaç Suriyeli ve Türk ailelere ücretsiz ekmek dağıtıyoruz. Bu işletmemizde günlük 2 bin ekmek üretiyoruz. Tespit edilen 200 Türk ve Suriyeli aileye ücretsiz veriyoruz. Diğerini ise normal bir şekilde satıyoruz” dedi.





 

Türkiye’de Olmaktan Memnunuz

Türkiye’de olmaktan memnun olduklarını söyleyen Omar Souleyman, “Yaklaşık olarak 10 yıldır Türkiye’deyim. Ben Suriyeli bir sanatçıyım. Zaman zaman Avrupa’ya turnelere gidiyorum. Türkiye’deki Suriyeliler burada bulunmaktan gayet memnun ve mutlu. Burada bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Sağlık, eğitim ihtiyaçlarının yanı sıra geçinmeleri için de devlet tarafından yardımlar yapılıyor” diye konuştu. 











Editör: Ahmet Şen 
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