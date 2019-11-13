​Urfa.com Haberi Üzerine Urfa Valimiz, Kanser Hastası Birgül’e Sahip Çıktı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Birgül’ün ilik kanserine yakalandı. Kanser ile mücadele etmede hem maddi hem manevi olarak zorluk çektikleri ifade etmesi üzerine yetkililerden yardım istediğini dile getirdi.
Okuluma Devam Edip Polis Olmak İstiyorum DemiştiHastalığı nedeniyle okula gidemediğini ve derslerinden geri kaldığını söyleyen küçük Birgül, “Babam, hamallık yapıyor ve sürekli iş bulamıyor. Tedavim için Ankara’ya götürülmem söylendi ama paramız olmadığı için gidemiyorum. Sayın Valimiz ve Hanımefendi destek olursa tedavi olup, iyileşerek okuluma devam edip polis olmak istiyorum” demişti. Küçük yaşta hastalıkla mücadele eden 12 yaşındaki Birgül’ün yardım haberini Urfa.com Haber Sitemizde yayınlamış yetkililerin duruma el atmasını talep etmiştik.
Yayınladığımız haberden sonra İl Saplık Müdürlüğü 12 yaşındaki Birgül’ün iletişim bilgilerini isteyerek yardımda bulunmak için harekete geçeceklerini ifade etmişti.
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Küçük Birgül’e Yardım Eli UzandıHaberimiz üzerine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in Gülhan Erin, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler’in eşi Merve Çiftçiler ile birlikte ilçeye bağlı Gülabibey mahallesindeki Köse ailesini ziyaret ederek, ailenin yaşadığı sıkıntıları gören elinden gelen yardımı yapacağını ve küçük Birgül’ün iyileşmesi için çabalayacaklarını söyledi.
Aile Yeni Eve Yerleştirildi, Ankara’da Tedaviye BaşlayacakKüçük Birgül’ün anne, baba ve beş kardeşiyle birlikte yaşadığı toprak damlı ve rutubetli evi değiştirmekle işe başlayan Gülhan Erin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı desteğiyle ailenin daha sağlıklı bir eve yerleşmesini sağladı. Aileye giyim ve gıda gibi çeşitli sosyal yardımların yapılmasını da temin eden Erin’in, Birgül’ün Ankara’da gerçekleşecek tedavisinin başlaması için de hazırlıklar yaptığı öğrenildi.
Editör: Ahmet Şen
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