Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 13 Kasım 2019 21:00:12 Tarihinde eklenmiştir.

Böyle Vicdansızlık Olamaz! ​Engelli Gence Eziyet Edip, Şaka Dediler

Yüzde 50 engelli gencin, çalıştığı şirketteki arkadaşları tarafından eziyete maruz bırakılması, cep telefonu görüntülerine yansıdı. İnsanlığa sığmayan görüntülerde iki kişi, engelli A.H.'yi (18) streç filme sarıp üzerine su döküyor, tekme-tokat atıyor ve cinsel tacizde bulunuyor. Yargıya taşınan olayda, iki şahsın olayı "şaka" olarak adlandırması ise dikkat çekti.

Böyle Vicdansızlık Olamaz! ​Engelli Gence Eziyet Edip, Şaka Dediler

Kan donduran olay, İzmir Konak'ta bir pompa şirketinde geçen mart ayında meydana geldi. Şirkette çalışan 18 yaşındaki A.H. isimli yüzde 50 engelli şahıs, akıllara durgunluk veren bir şekilde iş yerinde çalışan iki şahıs tarafından eziyete maruz kaldı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, N.S. ve F.K. isimli şahıslar, A.H.'nin tüm vücudunu streç filme sarıp yere yatırdı, ardından tekme ve tokat atarak üzerine su döktü. Bu sırada A.H. "Yapmayın" diye bağırırken şahıslar tavırlarını sürdürdü. Öte yandan şahıslardan N.S.'nin engelli gence cinsel tacizde bulunduğu da görüntülere yansıdı.



 

"Şakaydı" dediler

A.S. isimli ortak arkadaşları tarafından çekilen görüntü WhatsApp grubunda paylaşılınca, A.H.'nin eşi R.H. bu paylaşımı görüp suç duyurusunda bulundu. A.H. savcılığa verdiği ifadede, çekilen görüntülerin ikazına rağmen arkadaş WhatsApp grubunda paylaşıldığını ve N.S.'den şikayetçi olduğunu belirtti. Sanık N.S. ise ifadesinde, A.H. ile her zaman "kardeş gibi" şakalaştığını, görüntüleri A.H.'nin isteği ile arkadaşların bulunduğu WhatsApp grubunda paylaştığını ifade ederek, "Sanırım istemeden de olsa şakanın dozunu biraz kaçırdık" dedi.

Sanık F.K. da ifadesinde olayın şaka olduğunu ifade etti.


 

Duruşma 21 Kasım'da

Sanıklar soruşturma aşamasında yaklaşık 4 ay tutuklu kaldıktan sonra mahkemenin hazırladığı tensip zaptıyla tahliye edildi. Dosyanın ilk duruşması 21 kasımda olacak. A.H.'nin avukatı Oğuzhan Bizkevelci, "Yargılanması süren ve ilk duruşması 21 Kasım'da olan dosyamızda yüzde 50 engelli raporu bulunan müvekkilim, dosyadaki delillerde çok açık bir şekilde görüldüğü üzere sanıklar tarafından defalarca istismara ve eziyete uğramıştır. Sayın mahkemenin esas hakkında vereceği nihai kararda suçlulara gereken cezayı vereceğine inanıyoruz. İzmir mahkemelerinin adaletine güveniyoruz. Çıkan sonuç kamu vicdanını rahatlatacaktır. Halkımızdan tek ricamız özel kardeşlerimizin istismarına ve her türlü kötü muameleye maruz kalmasına karşı sessiz kalmamasıdır" dedi.






Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​16 Yaşındaki Çocuk Sokak Düğününde Pompalı Tüfekle Dehşet Saçtı
​16 Yaşındaki Çocuk Sokak Düğününde Pompalı Tüfekle Dehşet Saçtı
16 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle geldiği sokak düğününde dehşet saçtı. Boşanma meselesinden dolayı iki aile arasında oluşan husumetten meydana geldiği öğrenilen olayda küçük yaştaki çocuğun azmettirildiği belirlendi. 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı olayda çocuğun elinde tüfekle düğüne gittiği anlar kameralara yansıdı.
Böyle Vicdansızlık Olamaz! ​Engelli Gence Eziyet Edip, Şaka Dediler
Böyle Vicdansızlık Olamaz! ​Engelli Gence Eziyet Edip, Şaka Dediler
Yüzde 50 engelli gencin, çalıştığı şirketteki arkadaşları tarafından eziyete maruz bırakılması, cep telefonu görüntülerine yansıdı. İnsanlığa sığmayan görüntülerde iki kişi, engelli A.H.'yi (18) streç filme sarıp üzerine su döküyor, tekme-tokat atıyor ve cinsel tacizde bulunuyor. Yargıya taşınan olayda, iki şahsın olayı "şaka" olarak adlandırması ise dikkat çekti.
​Şanlıurfa’da 11 Nisan Kurtuluş Camisi İbadete Açılıyor
​Şanlıurfa’da 11 Nisan Kurtuluş Camisi İbadete Açılıyor
Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 11 Nisan Kurtuluş Camisinin yapım çalışmaları tamamlandı.
​Şanlıurfa'da Buğday Ekim Mesaisi Başladı
​Şanlıurfa'da Buğday Ekim Mesaisi Başladı
Türkiye'de buğday ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Şanlıurfa'nın Harran Ovası'nda buğday ekimi başladı.
​Aynı Aileden 4 Kişi Evlerinin Önünde Silahla Vurulmuş Halde Bulundu
​Aynı Aileden 4 Kişi Evlerinin Önünde Silahla Vurulmuş Halde Bulundu
Aynı aileden 1'i kadın 4 kişi silahla vurulmuş halde bulundu.
​Şok Olay! Sınava Girmemek Kendini Okulun 2. Katından Attı
​Şok Olay! Sınava Girmemek Kendini Okulun 2. Katından Attı
Lise öğrencisi genç kız, okulda yapılan sınava girmemek için kendisini 2. kattan aşağı attı.
​Orantısız Güç Kullanan Polislere Soruşturma
​Orantısız Güç Kullanan Polislere Soruşturma
Trafik polislerinin bir gence karşı orantısız güç kullandığı yeni görüntüler ortaya çıktı.
​Urfa.com Haberi Üzerine Urfa Valimiz, Kanser Hastası Birgül’e Sahip Çıktı
​Urfa.com Haberi Üzerine Urfa Valimiz, Kanser Hastası Birgül’e Sahip Çıktı
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in eşi Gülhan Erin, ilik kanseri nedeniyle zor bir hayat yaşayan ve iyileşmek için yetkililerden yardım bekleyen 12 yaşındaki Birgül Köse’yi Siverek’teki evlerinde ziyaret etti. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü yaptığımız önceki haberi görerek 12 yaşındaki Birgül2e yardım etmek için ekimizden gerekli bilgileri almıştı
​4 Belediye Başkanı Görevden Alındı
​4 Belediye Başkanı Görevden Alındı
Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ve Hazro, Şırnak'ın İdil ile Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesi belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı.
​Otomobilinde Silahlı Saldırıya Uğrayan Şahıs Kanlar İçinde Kendini Hastaneye Yetiştirdi
​Otomobilinde Silahlı Saldırıya Uğrayan Şahıs Kanlar İçinde Kendini Hastaneye Yetiştirdi
Otomobiliyle seyir halindeyken pompalı tüfekle açılan ateşte yaralanan şahıs, otomobili ile hastaneye giderek yardım istedi.
​İnek Hırsızının Hazin Sonu
​İnek Hırsızının Hazin Sonu
Bir hırsız daha önce inek çaldığı damın yanındaki eve tekrar girince ev sahibi hırsızı yakalayıp polise haber verdi. Polis ekipleri hırsızı baygın ve kanlar içerisinde buldu. Olayla ilgili açıklama yapan ev sahibi Bünyamin Ç, “ Eve geldiğimde kapılar açıktı, kontrol ettiğimde banyoda gördüm. Korkup kaçmak isterken banyoda düştü, yaralandı” dedi. Dedesi Salim Ç. ise “ Bu benim ineğimi çaldı, bu hırsızı götürün yakın" diye konuştu.
​Eşini kıskandı, güzellik merkezini silahla bastı: 1 ölü
​Eşini kıskandı, güzellik merkezini silahla bastı: 1 ölü
Bir güzellik merkezinde kıskançlık krizi iddiasıyla gerçekleşen pompalı tüfekli saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
​Şanlıurfa’da Patlama Anı Kameralarda! Valilikten Açıklama Geldi
​Şanlıurfa’da Patlama Anı Kameralarda! Valilikten Açıklama Geldi
​Son Dakika! Şanlıurfa Tugayında Büyük Patlama
​Son Dakika! Şanlıurfa Tugayında Büyük Patlama
​Batı Avrupa'nın en düşüğü: Portekiz Asgari Ücreti 4 Bin TL’ye Çıkarmayı Planlıyor
​Batı Avrupa'nın en düşüğü: Portekiz Asgari Ücreti 4 Bin TL’ye Çıkarmayı Planlıyor
​16 Yaşındaki Çocuk Sokak Düğününde Pompalı Tüfekle Dehşet Saçtı
​16 Yaşındaki Çocuk Sokak Düğününde Pompalı Tüfekle Dehşet Saçtı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:31
Güneş
06:54
Öğle
12:14
İkindi
15:00
Akşam
17:24
Yatsı
18:42
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿