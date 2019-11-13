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Bu haber 13 Kasım 2019 13:00:01 Tarihinde eklenmiştir.

​Vekillerin Telefon Faturası Dudak Uçuklattı: 1.6 Milyon Lira

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un hazırladığı yazılı soru önergesinde, milletvekillerinin cep telefonu faturaları için TBMM Başkanlığı’ndan yapılan ödemelerin ne kadar olduğunu sordu.

​Vekillerin Telefon Faturası Dudak Uçuklattı: 1.6 Milyon Lira

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, TBMM’ye sorı önergesi hazırladı. Hazırlanan soru önergesinde, milletvekillerinin cep telefonu faturalarına ne kadar ödendiğini sordu.


 

Meclis Başkanı Vekillerin Telefon Faturalarını Açıkladı

Kadıgil’e yanıt veren Meclis Başkanlığı, son bir buçuk yılda bin 146 adet GSM hattı için toplam 1.6 milyon TL ödeme yapıldığını ifade etti. TBMM tarafından Turkcell’e 516 milletvekili için 1 milyon 120 bin 834 TL ödeme yapıldı. Türk Telekom abonesi 580 milletvekili için 465 bin 757 TL ve Vodafone abonesi 50 milletvekili için ise 47 bin 541 TL’nin ödendiği bildirildi.


 

Vekiller Hangi Tarifeyi Kullanıyor

GSM firmaları ile yapılan anlaşmanın ayrıntılarına da yer veren TBMM Başkanlığı, üç firmanın da kullanıcılarına hazırladığı pakette 5 bin dakika, bin SMS ve 20 GB internet hizmeti sunulduğunu belirtti.



 

Turkcell’e Daha Fazla Para Ödenmiş

Abone sayısı ve yapılan ödemelere göre en fazla ücretin Turkcell’e yapıldığını vurgulayan Kadıgil, “Abone sayısı daha fazla olan Türk Telekom’a bile Turkcell’den daha az para ödenmiş” dedi. Turkcell ile yapılan anlaşmanın detaylarının kamuoyuna açıklanması gerektiğini ifade eden Kadıgil, “Önergemize gelen yanıt olmasa abone sayısı daha az olan Turkcell’e daha fazla ödeme yapıldığını öğrenemeyecektik. Şimdi yeni bir önerge hazırlıyorum. Bu önergede de Turkcell ile yapılan anlaşmanın ayrıntılarını öğrenmeye çalışacağım” diye konuştu.






Editör: Ahmet Şen 
 
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